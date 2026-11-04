Asian Cup lùi 1 năm, HLV Kim Sang Sik chắc ghế tuyển Việt Nam?

Chiều 3/11, AFC thông báo quyết định hoãn Asian Cup 2027 đến cuối năm 2027 (tổ chức từ ngày 23/12/2027 đến ngày 21/1/2028). Điều này đồng nghĩa với việc kế hoạch của tuyển Việt Nam phải thay đổi.

Tuy nhiên, vấn đề được nhiều người quan tâm nhất lúc này là tương lai của HLV Kim Sang Sik. Hợp đồng hiện tại của ông Kim với VFF hết hạn vào tháng 2/2027. Như vậy, nếu không có thỏa thuận mới, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể kết thúc nhiệm vụ trước khi tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2027 vào cuối năm.

Trước đó, HLV Kim Sang Sik được VFF bổ nhiệm vào tháng 5/2024, thay thế HLV Philippe Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn 2 năm, kèm theo điều khoản tự động gia hạn nếu HLV sinh năm 1976 hoàn thành những mục tiêu chuyên môn được đặt ra.

HLV Kim Sang Sik có hơn 2 năm thành công cùng bóng đá Việt Nam.

Về lý thuyết, việc VFF không gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang Sik sau thời điểm tháng 2/2027 là rất khó xảy ra. Lý do bởi tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam trong hơn 2 năm qua thi đấu thành công, giành nhiều thành tích dưới thời HLV Kim Sang Sik. Thậm chí chiến lược gia người Hàn Quốc còn cùng tuyền Việt Nam lập kỷ lục với chuỗi 27 trận bất bại.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik và các cộng sự có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho Asian Cup 2027. Việc giải đấu này phải lùi lại 1 năm nằm ngoài kế hoạch của cả VFF lẫn ông Kim.

Tuy nhiên, VFF và HLV Kim Sang Sik đàm phán gia hạn hợp đồng ở thời điểm rất "nhạy cảm". Vào tháng 1/2027, Đại hội VFF nhiệm kỳ X (2026 - 2030) diễn ra, và những quyết sách mà bộ máy lãnh đạo mới của VFF hoàn toàn có thể gây bất ngờ.

Như vậy, tương lai của HLV Kim Sang Sik chưa được giải quyết sớm, mà phải chờ tới khi Đại hội VFF khóa mới kết thúc. Trong trường hợp lãnh đạo VFF muốn có những thay đổi, việc HLV Kim Sang Sik rời ghế tuyển Việt Nam vẫn có thể xảy ra, dù khả năng này là không nhiều.