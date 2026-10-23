Asian Cup chuyển sang tổ chức vào năm chẵn từ 2032

Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: AFC)

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá châu Á, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) chuẩn bị điều chỉnh lịch thi đấu quốc tế, đòi hỏi các liên đoàn châu lục phải có những thay đổi phù hợp nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong công tác tổ chức và điều hành.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất được Đại hội thông qua là việc điều chỉnh chu kỳ tổ chức Asian Cup, giải đấu cấp đội tuyển quốc gia quan trọng nhất của bóng đá châu Á.

Theo đó, kể từ năm 2032, Asian Cup sẽ được tổ chức vào các năm chẵn thay vì năm lẻ như hiện nay. Sự thay đổi này cũng kéo theo việc điều chỉnh một số quy định về quản trị và nhiệm kỳ lãnh đạo AFC, nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa chu kỳ bầu cử và thời điểm tổ chức giải đấu.

AFC cho biết, việc đồng bộ hai chu kỳ sẽ giúp Ban Chấp hành duy trì vai trò giám sát xuyên suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Asian Cup, đặc biệt ở những giai đoạn quan trọng, qua đó bảo đảm tính ổn định trong hoạt động điều hành.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa nhấn mạnh việc thông qua các sửa đổi sẽ góp phần củng cố hệ thống quản trị, nâng cao tính minh bạch và bảo đảm sự phát triển liên tục của bóng đá châu Á.

“Quyết định hôm nay củng cố công tác quản trị của chúng ta, bảo đảm các quy định tiếp tục chặt chẽ, minh bạch và phù hợp với thực tiễn, tạo nền tảng cho một tương lai tốt đẹp hơn của bóng đá châu Á”, Chủ tịch AFC khẳng định.

Bên cạnh thay đổi về chu kỳ tổ chức Asian Cup, Đại hội cũng thông qua những điều khoản chuyển tiếp liên quan đến công tác bầu cử lãnh đạo AFC.

Theo đó, cuộc bầu cử các vị trí lãnh đạo chủ chốt của AFC vẫn được tiến hành vào năm 2027 theo kế hoạch. Tuy nhiên, những người trúng cử sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ từ ngày 1/1/2028, với nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2032.

Trong khi đó, các thành viên Ban Chấp hành được bầu cho nhiệm kỳ 2023-2027 sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến hết năm 2027, phù hợp với nhiệm kỳ hiện hành.

AFC cho biết sẽ công bố thêm thông tin chi tiết về công tác bầu cử trong thời gian tới.

Cũng tại Đại hội, Chủ tịch Shaikh Salman tái khẳng định sự ủng hộ đối với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong nỗ lực tái tranh cử, đồng thời nhấn mạnh vai trò của tinh thần đoàn kết và hợp tác trong sự phát triển của bóng đá châu Á.

Việc chuyển Asian Cup sang chu kỳ năm chẵn từ năm 2032 đánh dấu một thay đổi quan trọng trong hệ thống tổ chức các giải đấu cấp đội tuyển quốc gia của AFC, đồng thời phản ánh quá trình điều chỉnh để thích ứng với lịch thi đấu bóng đá quốc tế trong giai đoạn mới.