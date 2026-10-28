Asian Cup 2027 vẫn diễn ra đúng kế hoạch tại Saudi Arabia

Đội tuyển Việt Nam sẽ có những trận giao hữu chất lượng để chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

VCK Asian Cup 2027 sẽ gồm 24 đội, chia làm 6 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng sau.Đội tuyển Việt Nam chung bảng E với Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 2 trận giao hữu tháng 11 tới với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan.VFF cũng đã thu xếp trận giao hữu với Nhật Bản tại Osaka, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội cọ xát trước giải đấu lớn nhất châu lục.