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Asian Cup 2027 vẫn diễn ra đúng kế hoạch tại Saudi Arabia

Tin từ VFF cho biết, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định giữ nguyên kế hoạch tổ chức Asian Cup 2027. Theo đó, VCK Asian Cup 2027 sẽ khởi tranh đúng kế hoạch từ ngày 7-1 đến 5-2-2027 tại Saudi Arabia, bất chấp những lo ngại về tình hình an ninh tại Trung Đông.

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Đội tuyển Việt Nam sẽ có những trận giao hữu chất lượng để chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có những trận giao hữu chất lượng để chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

VCK Asian Cup 2027 sẽ gồm 24 đội, chia làm 6 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng sau.Đội tuyển Việt Nam chung bảng E với Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 2 trận giao hữu tháng 11 tới với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan.VFF cũng đã thu xếp trận giao hữu với Nhật Bản tại Osaka, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội cọ xát trước giải đấu lớn nhất châu lục.

T.N

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/asian-cup-2027-van-dien-ra-dung-ke-hoach-tai-saudi-arabia-post360092.html