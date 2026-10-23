Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam sẽ vượt thử thách cách nào?

Thất bại vì nhiều nguyên nhân

Đội tuyển Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư sau thất bại trước Malaysia. Kết quả này gây thất vọng khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa giành chức vô địch ASEAN Cup cách đó không lâu.

Asian Cup 2027 sẽ là phép thử quan trọng đối với thực lực, bản lĩnh và hướng phát triển của đội tuyển Việt Nam trong những năm tới.

Tuy nhiên, nhìn vào quá trình chuẩn bị và những khó khăn về lực lượng, đây cũng là kết quả cho thấy nhiều vấn đề cần sớm được giải quyết.

Bước vào giải đấu, đội tuyển Việt Nam thiếu vắng một số trụ cột vì chấn thương và những lý do khác. Trong khi đó, các đối thủ như Malaysia, Thái Lan hay Philippines sở hữu lực lượng chất lượng, với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Lịch thi đấu dày đặc cũng khiến các tuyển thủ Việt Nam gặp khó khăn trong việc duy trì thể lực và phong độ.

Dẫu vậy, những yếu tố khách quan không thể che lấp hạn chế về chuyên môn. Khi một số vị trí quan trọng vắng mặt, hệ thống chiến thuật của đội tuyển bộc lộ sự thiếu ổn định. Các phương án thay thế chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi khả năng phối hợp giữa các tuyến và tổ chức lối chơi còn nhiều bất cập.

Nhìn nhận về vấn đề này, bình luận viên Ngô Quang Tùng đánh giá: "Hầu hết cầu thủ đều không có điểm rơi tốt cho giải đấu, chẳng có trận nào có phong độ cao. Đó là một bài học kinh nghiệm, vì đây là giải đấu lần đầu tiên tổ chức trong dịp FIFA Days kéo dài đến 16 ngày".

Kiểm chứng năng lực

Nhận định trên cho thấy việc tính toán điểm rơi phong độ, phân bổ thể lực và duy trì sự ổn định xuyên suốt giải đấu là những vấn đề huấn luyện viên Kim Sang-sik cần đặc biệt quan tâm. Nếu tại sân chơi khu vực, đội tuyển Việt Nam đôi khi có thể tạo khác biệt nhờ sự tỏa sáng của cá nhân, thì trước những đối thủ mạnh ở châu Á, yếu tố tập thể và tính kỷ luật chiến thuật sẽ đóng vai trò quyết định.

Trước mắt, bài toán nhân sự tiếp tục đặt ra nhiều thách thức khi những cầu thủ như: Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Thành Chung hay Nguyễn Văn Vĩ chưa đạt thể trạng tốt nhất. Điều này buộc ban huấn luyện phải chủ động xây dựng phương án dự phòng, đồng thời tạo cơ hội cho những gương mặt có khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ có bốn trận giao hữu trước Asian Cup 2027, lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Nhật Bản và Qatar. Nếu được tổ chức, đây sẽ là những cơ hội quan trọng để ban huấn luyện đánh giá lực lượng và hoàn thiện lối chơi.

Đặc biệt, các cuộc đối đầu với Nhật Bản và Qatar có ý nghĩa kiểm chứng năng lực tổ chức phòng ngự, khả năng chuyển đổi trạng thái và ứng phó khi chịu sức ép. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cần tận dụng giai đoạn chuẩn bị để định hình bộ khung ổn định, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào một số cá nhân.

Tìm cơ hội trong bảng đấu khó

Nếu việc hoàn thiện lực lượng là nhiệm vụ trước mắt, thách thức lớn hơn đối với đội tuyển Việt Nam chính là tìm ra phương án cạnh tranh tại vòng bảng Asian Cup 2027. Theo kết quả bốc thăm, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Đánh giá về tương quan lực lượng, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhận định: Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thử thách khi Hàn Quốc và UAE đều là những đại diện hàng đầu của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, bảng đấu này cũng mở ra cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực và bản lĩnh ở sân chơi châu lục.

Cùng quan điểm, bình luận viên Quang Huy cho rằng sự hiện diện của Hàn Quốc và UAE khiến bảng đấu trở nên khó khăn. Đây không chỉ là thử thách về trình độ chuyên môn mà còn đặt ra yêu cầu cao đối với thể lực và tư duy chiến thuật của các tuyển thủ Việt Nam.

Theo thể thức Asian Cup 2027, 24 đội được chia thành 6 bảng, mỗi bảng bốn đội. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Điều này mở ra cơ hội cho đội tuyển Việt Nam ngay cả khi không thể cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu.

Trong số các đối thủ, Hàn Quốc được đánh giá vượt trội về chất lượng đội hình, kinh nghiệm quốc tế và khả năng tổ chức chiến thuật. Đội bóng xứ kim chi sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, tạo nên sự khác biệt đáng kể về trình độ.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đánh giá: "Hàn Quốc hiện là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất châu Á với nhiều cầu thủ nổi tiếng và chất lượng đang thi đấu tại châu Âu. Thực tế đội tuyển Việt Nam không đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với Hàn Quốc ở bảng đấu này. Điều quan trọng hơn nằm ở khả năng giành điểm trước các đối thủ còn lại".

Trong khi đó, UAE có thể là đối thủ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng của đội tuyển Việt Nam. Đại diện Tây Á sở hữu nền tảng thể lực, kỹ thuật và nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng. Tuy nhiên, theo huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, UAE không còn duy trì được sự ổn định như trước, thể hiện qua những kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng tại các giải đấu gần đây.

Đây có thể là cơ sở để đội tuyển Việt Nam hướng tới một kết quả tích cực nếu chuẩn bị kỹ lưỡng và lựa chọn phương án tiếp cận trận đấu phù hợp.

Với Yemen, mục tiêu giành chiến thắng cần được đặt lên hàng đầu. Dù không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật, đội bóng Tây Á vẫn có khả năng tranh chấp và tinh thần thi đấu quyết liệt. Vì vậy, sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Đánh giá về bảng đấu, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho rằng, ngôi đầu khó thoát khỏi tay Hàn Quốc. Mục tiêu thực tế của đội tuyển Việt Nam là cạnh tranh vị trí nhì bảng hoặc nằm trong nhóm bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Theo ông, phương án khả thi là đánh bại Yemen, đồng thời cố gắng giành ít nhất một điểm trước UAE.

Bình luận viên Quang Huy nhận định, với thể thức lấy thêm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 16 đội, cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở nếu Việt Nam có được chiến thuật hợp lý và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, ông Huy cho rằng tấm vé vượt qua vòng bảng không nên là thước đo duy nhất cho thành công của đội tuyển Việt Nam. Điều quan trọng hơn là sự tiến bộ trong tổ chức lối chơi, khả năng duy trì thế trận và bản lĩnh khi đối đầu những đội bóng có trình độ cao hơn. Asian Cup 2027 vì vậy không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn là cơ hội để huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm chứng quá trình xây dựng lực lượng, từng bước thu hẹp khoảng cách với bóng đá châu lục. Đây cũng là nền tảng quan trọng để đội tuyển Việt Nam hướng tới vòng loại World Cup 2030.