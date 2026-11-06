Asian Cup 2027 trùng lịch U23 châu Á 2028

Theo lịch mới được AFC công bố, Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028.

Trong khi đó, VCK U23 châu Á 2028 tại Nhật Bản dự kiến tổ chức từ ngày 4/1 đến 22/1/2028. Như vậy, hai giải đấu cấp châu lục sẽ diễn ra gần như đồng thời.

Đáng chú ý, U23 châu Á 2028 còn là vòng loại bóng đá nam Olympic Los Angeles 2028. Theo thông tin từ LĐBĐ Nhật Bản, hai đội có thành tích cao nhất sẽ giành vé tham dự Thế vận hội.

Với bóng đá Việt Nam, lịch thi đấu chồng chéo có thể tạo ra bài toán khó về lực lượng.

HLV Kim Sang-sik đang hướng tới việc bổ sung những cầu thủ trẻ triển vọng cho đội tuyển quốc gia, nhưng việc hai giải đấu diễn ra cùng thời điểm khiến khả năng sử dụng chung nhân sự trở nên khó khăn.

Bên cạnh đó, công tác hội quân, tập huấn và thi đấu giao hữu cũng có thể bị ảnh hưởng.

Nếu lịch thi đấu không thay đổi, bóng đá Việt Nam nhiều khả năng phải xây dựng hai lực lượng riêng biệt để đảm bảo mục tiêu ở cả Asian Cup 2027 lẫn U23 châu Á 2028.