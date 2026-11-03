Asian Cup 2027 lùi thời gian tổ chức sang cuối năm

Ngày 3/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, quyết định điều chỉnh lịch thi đấu được AFC đưa ra sau quá trình thảo luận và tham vấn chặt chẽ với Ban tổ chức địa phương (LOC) cùng Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF).

Đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia ở vòng loại. Ảnh: Nguyễn Bình

Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, thay vì từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 như kế hoạch ban đầu.

Việc thay đổi thời gian tổ chức Asian Cup 2027 sẽ tác động nhất định đến kế hoạch hoạt động và chuẩn bị của Đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, quỹ thời gian được kéo dài cũng tạo thêm điều kiện để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp.

Ban huấn luyện có thể cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời trao cơ hội cho những gương mặt mới và cầu thủ trẻ nhằm tăng cường chiều sâu đội hình.

Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon và Yemen.

Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thử thách đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik khi Hàn Quốc và UAE đều là những đại diện hàng đầu của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, bảng đấu này cũng mở ra cơ hội để Đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực và bản lĩnh ở sân chơi châu lục.

Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8/11 để tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế – Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Giải đấu có sự góp mặt của hai đội khách mời là Cộng hòa Kyrgyz và Đài Bắc Trung Hoa.