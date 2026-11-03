Asian Cup 2027 lùi lại 1 năm, tuyển Việt Nam hưởng lợi

Sau các cuộc thảo luận chuyên sâu và trao đổi với BTC nước chủ nhà Saudi Arabia (Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia), AFC quyết định đổi lịch thi đấu của VCK Asian Cup 2027 từ 7/1 đến 5/2/2027 theo dự kiến, được chuyển sang tổ chức từ ngày 23/12/2027 đến ngày 21/1/2028.

"BTC thông qua quyết định điều chỉnh lịch thi đấu Asian Cup 2027 trong bối cảnh diễn biến khu vực, khó khăn về hậu cần và di chuyển. Lịch thi đấu mới của giải đấu sẽ được BTC trình lên FIFA để phê duyệt", AFC thông báo.

"Những tình huống đặc biệt đã phát sinh, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức và triển khai giải đấu theo lịch trình ban đầu. Vì vậy, việc hoãn giải là cần thiết nhằm đảm bảo lợi ích của tất cả các đội tuyển tham dự, quan chức, khán giả và các bên liên quan khác", AFC cho hay.

Tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị cho Asian Cup. Ảnh: S.N

Theo đánh giá của VFF, việc điều chỉnh lịch thi đấu Asian Cup 2027 phần nào tác động đến kế hoạch hoạt động và chuẩn bị của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn, quỹ thời gian được kéo dài cũng mở ra thêm cơ hội để HLV Kim Sang Sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp.

Đây cũng là điều kiện để ban huấn luyện cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới và cầu thủ trẻ, qua đó tăng cường chiều sâu đội hình hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới.

The kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 8/11, trước khi tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình). Giải đấu có sự góp mặt của hai đội khách mời là Cộng hòa Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc).

V-LEAGUE DỰ KIẾN ĐỔI LỊCH THI ĐẤU Với việc Asian Cup 2027 lùi lại khoảng 1 năm, đồng nghĩa tuyển Việt Nam không phải tập trung thi đấu trong tháng 1 tới, lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là V-League, hạng Nhất và Cúp Quốc gia sẽ được VPF điều chỉnh lại cho phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho các đội bóng tham dự giải khu vực và châu lục như CAHN, CA TPHCM, Thể Công Viettel có thêm thời gian để nghỉ ngơi, chuẩn bị. Phương án thay đổi lịch thi đấu sẽ được VPF trình lên BCH VFF phê duyệt trong thời gian tới.