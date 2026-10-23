Asian Cup 2027 không hoãn, tuyển Việt Nam sắp hội quân

Ngày 23/10, tại Tokyo (Nhật Bản), Đại hội bất thường Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) năm 2026 đã thông qua một loạt sửa đổi quan trọng đối với Điều lệ AFC, nhằm bảo đảm tính liên tục trong công tác quản trị và sự đồng bộ với những thay đổi của lịch thi đấu bóng đá quốc tế.

Nội dung quan trọng của Đại hội là kế hoạch tổ chức Asian Cup 2027. Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, giải được tổ chức tại Saudi Arabia vào đầu tháng 1/2027, nhưng tình hình an ninh đang diễn ra phức tạp tại quốc gia đăng cai.

Những diễn biến tại Saudi Arabia buộc AFC phải tính tới tình huống phải hoãn giải Asian Cup 2027 sang đầu năm 2028. Hoặc một phương án khác chuyển địa điểm đăng cai giải đấu sang một quốc gia có đủ điều kiện tổ chức như UAE, Qatar hay Trung Quốc.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho Asian Cup 2027. Ảnh: S.N

Tuy nhiên, tại Đại hội AFC, AFC quyết định giữ nguyên kế hoạch tổ chức Asian Cup 2027 và được đa số các quốc gia tham dự giải đấu đồng ý. Đại diện của VFF là Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ, Nguyễn Trung Kiên và Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú tham dự Đại hội, nên cạnh Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn hiện diện với vai trò Ủy viên Thường vụ AFC.

Nhằm giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có sự chuẩn bị tốt nhất cho Asian Cup 2027, VFF tổ chức giải giao hữu quốc tế trong đợt FIFA Days tháng 11, diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Theo lịch thi đấu vừa được VFF chốt lại, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Loan (Trung Quốc) đối đầu Kyrgyzstan ngày 13/11, trước khi tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 15/11.

Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại 3 thành phố tại Saudi Arabia gồm Riyadh, Jeddah và Khobar. Tại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng với Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Theo lịch thi đấu mới được AFC chốt lại, tuyển Việt Nam lần lượt gặp UAE vào lúc 20h30 ngày 11/1/2027, Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 15/1 và Yemen lúc 20h30 ngày 20/1.