Asian Cup 2027 không bị hoãn, HLV Kim Sang Sik ngóng Xuân Son

Ngày 24/10, HLV Kim Sang Sik trở lại Việt Nam sau ít ngày nghỉ phép tại quê nhà Hàn Quốc. Kỳ nghỉ của ông Kim Sang Sik đã phải rút ngắn lại bởi nhà cầm quân này có nhiều việc phải làm sau khi Asian Cup 2027 vẫn diễn ra như kế hoạch ban đầu.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng AFC có thể hoãn hoặc chuyển địa điểm đăng cai Asian Cup 2027, khi tình hình an ninh tại Saudi Arabia đang diễn ra phức tạp. Tuy nhiên, sau Đại hội bất thường của AFC tại Nhật Bản, AFC quyết định giữ nguyên kế hoạch tổ chức Asian Cup.

Trên thực tế, ngay cả khi giải đấu này phải hoãn, tuyển Việt Nam vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Cụ thể, VFF tổ chức giải giao hữu quốc tế trong đợt FIFA Days tháng 11, diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

HLV Kim Sang Sik rút ngắn kỳ nghỉ, trở lại Việt Nam để bắt tay vào công việc.

Theo lịch thi đấu vừa được VFF chốt lại, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Loan (Trung Quốc) đối đầu Kyrgyzstan ngày 13/11, trước khi tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 15/11.

Tuyển Việt Nam dự kiến có thêm một trận giao hữu trước khi chính thức bước vào VCK Asian Cup 2027, diễn ra vào đầu tháng 1 năm tới. Như vậy, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ có những cuộc thử nghiệm, cọ xát, đánh giá kỹ về phong độ, vận hành lối chơi cũng như tích lũy thể lực.

Tuy nhiên, sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam chỉ thực sự khiến HLV Kim Sang Sik yên tâm nếu có lực lượng đầy đủ, hoặc ít nhất là sự trở lại của một vài trụ cột, trong đó quan trọng nhất là Xuân Son.

Sau khi gặp chấn thương cơ đùi ở FIFA ASEAN Cup 2026, Xuân Son cần phải nghỉ ít nhất 2 tháng trước khi tập luyện trở lại. Điều này cũng có nghĩa tiền đạo 29 tuổi đang chạy đua với thời gian để hồi phục trước Asian Cup 2027.

Không chỉ tập luyện, Xuân Son cũng cần thêm thời gian để tìm lại cảm giác thi đấu, đạt phong độ tốt nhất. Vai trò của anh càng trở nên quan trọng khi tiền đạo Đình Bắc phải ngồi ngoài 2 trận đầu vòng bảng ở Asian Cup 2027 vì án treo giò.

Xuân Son là cầu thủ không thể thiếu với tuyển Việt Nam.

BLV Quang Huy đánh giá, Xuân Son vẫn là tiền đạo số 1 của tuyển Việt Nam, trong 1-2 năm tới. Ở bất cứ giải đấu nào tầm châu lục hay khu vực, HLV Kim Sang Sik vẫn phải xây dựng lối chơi, các phương án tấn công xoay quanh Xuân Son. Vì vậy, chỉ khi tiền đạo Thép Xanh Nam Định sớm trở lại, chiến lược gia người Hàn Quốc mới có thể thở phào nhẹ nhõm, và dễ tính toán hơn cho hàng công tuyển Việt Nam.

Dĩ nhiên ông Kim cũng đang chuẩn bị thêm những phương án, chẳng hạn như triệu tập trở lại Tiến Linh hay Tuấn Hải, tiếp tục trao cơ hội cho chân sút trẻ 19 tuổi Minh Hoàng, hoặc chờ cầu thủ nhập tịch Olaha Mạnh Đức đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam.

Những phương án trên có thể được ông thầy người Hàn Quốc thử nghiệm trong hai trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong tháng 11 tới, nhưng chắc chắn ông Kim sẽ ngóng chờ sự trở lại của Xuân Son để sẵn sàng bước vào Asian Cup 2027 với lực lượng tốt nhất có thể.