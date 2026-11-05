Asian Cup 2027 hoãn, V-League 2026/2027 sẽ được điều chỉnh

CLB Công an Hà Nội và Thể Công Viettel hiện đang quá tải về mật độ thi đấu.

Với Việt Nam, theo kế hoạch đã ban hành, các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2026/27 dự kiến tạm nghỉ từ ngày 26-12-2026 đến hết ngày 11-2-2027 để nhường thời gian cho đội tuyển quốc gia tham dự AFC Asian Cup 2027 và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo đó, kéo theo mật độ thi đấu giai đoạn cuối mùa giải tương đối cao, với một số giai đoạn có 3 vòng đấu diễn ra trong khoảng 2 tuần.

Tuy nhiên, với việc Asian Cup 2027 được chuyển sang cuối năm 2027, VPF sẽ có thêm quỹ thời gian để xem xét, điều chỉnh, sắp xếp lịch thi đấu với mật độ trung bình 1 vòng đấu/tuần.