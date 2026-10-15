Asian Cup 2027 đứng trước nguy cơ đổi lịch

AFC Asian Cup 2027 có nguy cơ hoãn sang năm 2028. Ảnh: AFC.

Theo Reuters, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho biết chưa vội quyết định hoãn Asian Cup 2027 và có thể chờ đến cuối tháng 11 để đánh giá thêm tình hình an ninh tại Saudi Arabia.

“Chúng tôi có thể đợi đến cuối tháng 11. Tình hình trong khu vực có thể thay đổi rất nhanh, theo hướng tốt hơn hoặc xấu đi”, ông Salman nói tại Zurich. Chủ tịch AFC cũng thừa nhận giải có thể lùi sang năm 2028 nếu cần, nhưng hiện công tác chuẩn bị vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

Asian Cup 2027 dự kiến tổ chức từ 7/1 đến 5/2/2027, với 24 đội tranh tài tại Riyadh, Jeddah và Al Khobar. Đây là lần đầu Saudi Arabia đăng cai giải, đồng thời được xem là bước chạy thử quan trọng trước World Cup 2034.

Lo ngại về an ninh gia tăng sau vụ tấn công sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh hôm 10/10, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Sân bay sau đó phải kéo dài thời gian đóng cửa đến 17/10.

Một số sự kiện thể thao tại Saudi Arabia đã bị ảnh hưởng. Giải quần vợt Six Kings Slam dời lịch từ cuối tháng 10 sang cuối tháng 12, trong khi Asian Tour tiếp tục theo dõi tình hình trước Saudi International vào tháng 11.

Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản cũng rút đội khỏi FIFAe World Cup 2026 tại Saudi Arabia vì lo ngại an toàn, còn phía Australia cho biết đang theo sát diễn biến.

Asian Cup từng phải thay đổi kế hoạch tổ chức. Kỳ 2023 ban đầu trao cho Trung Quốc nhưng sau đó chuyển sang Qatar vì các hạn chế liên quan Covid-19, và thực tế diễn ra vào đầu năm 2024.