Asian Cup 2027 diễn ra từ cuối năm 2027 đến đầu năm 2028

Ngày 3/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, quyết định được AFC đưa ra sau quá trình tham vấn với ban tổ chức địa phương và Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF).

Việc thay đổi lịch thi đấu sẽ tác động nhất định đến kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, quỹ thời gian kéo dài cũng tạo điều kiện để HLV Kim Sang Sik tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện phương án chiến thuật. Ban huấn luyện có thêm thời gian cân đối mật độ thi đấu, bảo đảm thể lực cho các trụ cột và trao cơ hội cho những gương mặt trẻ.

Chủ nhà Saudi Arabia và AFC quyết định dời Asian Cup 2027 thêm gần một năm. Ảnh: AFC

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Lebanon và Yemen.

Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thử thách khi Hàn Quốc và UAE đều là những đối thủ có thực lực hàng đầu châu lục.

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân từ ngày 8/11 để tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, diễn ra từ ngày 11-17/11 trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Giải đấu có sự góp mặt của hai đội khách mời là Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa, tạo cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik kiểm nghiệm lực lượng và chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo.