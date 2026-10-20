Asian Cup 2027 có nguy cơ bị hoãn: Hoãn bao lâu, ảnh hưởng thế nào đến ĐT Việt Nam?

Asian Cup 2027 có thể hoãn một năm

Theo Xports News (Hàn Quốc) ngày 20/10, AFC đang cân nhắc hai phương án: tổ chức Asian Cup 2027 theo lịch trình ban đầu tại Saudi Arabia hoặc lùi giải đấu sang năm 2028.

Theo kế hoạch hiện tại, giải diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Nếu phương án hoãn được thông qua, thời điểm tổ chức có thể lùi một năm, sang tháng 1/2028. Tuy nhiên, đây mới là khả năng được cân nhắc, chưa phải quyết định chính thức của AFC.

Xports News cho biết AFC dự kiến đưa ra kết luận tại cuộc họp Ban Chấp hành tổ chức ở Bangkok (Thái Lan) ngày 25/11. Trong thời gian chờ quyết định, Saudi Arabia vẫn tiếp tục chuẩn bị cho giải đấu theo lịch trình ban đầu.

Vì sao AFC cân nhắc hoãn giải?

Nguyên nhân được đề cập là những lo ngại về tình hình an ninh tại Trung Đông. AFC cần đánh giá khả năng bảo đảm an toàn cho các đội tuyển, quan chức và người hâm mộ khi giải đấu dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia.

Phương án chuyển quyền đăng cai sang quốc gia khác cũng gặp trở ngại do thời gian chuẩn bị còn hạn chế. Nước chủ nhà thay thế sẽ phải đáp ứng nhiều yêu cầu về sân vận động, cơ sở lưu trú, giao thông và an ninh.

Vì vậy, việc lùi giải một năm đang là phương án được chú ý. Dù vậy, chưa thể khẳng định AFC sẽ hoãn giải hay quyết định cuối cùng sẽ dựa trên yếu tố nào.

ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng ra sao?

Việc chưa xác định được lịch thi đấu chính thức khiến các đội tuyển tham dự phải chờ đợi để hoàn thiện kế hoạch chuẩn bị. Với ĐT Việt Nam, thay đổi thời điểm tổ chức Asian Cup có thể ảnh hưởng đến lịch tập trung, giao hữu và kế hoạch xây dựng lực lượng của HLV Kim Sang Sik.

ĐT Việt Nam vừa trải qua kỳ FIFA ASEAN Cup 2026 không như kỳ vọng. (Ảnh: VFF)

Theo kết quả bốc thăm, ĐT Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen. Nếu giải diễn ra đúng kế hoạch vào tháng 1/2027, đội tuyển sẽ chuẩn bị theo lịch trình hiện tại. Ngược lại, nếu giải lùi sang năm 2028, ban huấn luyện có thể phải điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với lịch thi đấu mới.

Đáng chú ý là nếu Asian Cup lùi lịch tổ chức vào tháng 1/2028, lịch thi đấu có thể trùng với giai đoạn chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2028, giải đấu gắn với mục tiêu giành vé dự Olympic Los Angeles cùng năm. Điều này có thể tạo thêm thách thức trong việc bố trí lực lượng giữa đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.