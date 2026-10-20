Asian Cup 2027 có biến động, tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng

Ngày 20/10, tờ Sports Nippon Shimbun (Nhật Bản) đưa tin Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang xem xét khả năng lùi thời điểm tổ chức Asian Cup 2027 sang năm 2028 do những lo ngại về tình hình an ninh tại Ả Rập Xê Út.

Theo nguồn tin này, AFC dự kiến đưa ra quyết định cuối cùng tại cuộc họp Ban Chấp hành diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) vào ngày 25/11.

Tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Hiện tại, cơ quan quản lý bóng đá châu Á đang cân nhắc hai phương án, gồm giữ nguyên lịch thi đấu hoặc hoãn giải thêm một năm nếu tình hình an ninh tại nước chủ nhà không được cải thiện.

"Theo thông tin, không có khả năng Asian Cup 2027 sẽ được chuyển sang một địa điểm khác. Quyết định cuối cùng sẽ là giữ nguyên kế hoạch tổ chức như hiện tại ở Ả Rập Xê Út, hoặc sẽ hoãn giải đấu lại một năm nếu tình hình ở Trung Đông đến giữa tháng 11 vẫn bất ổn", tờ Sports Nippon Shimbun cho biết.

Đáng chú ý, việc tìm kiếm quốc gia thay thế Ả Rập Xê Út cũng được đánh giá là phương án khó thực hiện do thời gian chuẩn bị quá ngắn.

"Không có quốc gia nào thay thế. Sẽ không có thời gian đâu", một quan chức cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) chia sẻ với Sports Nippon Shimbun.

Theo vị quan chức này, Ả Rập Xê Út vẫn muốn giữ quyền đăng cai Asian Cup 2027. Nếu phải điều chỉnh lịch thi đấu, giải nhiều khả năng sẽ được tổ chức vào tháng 1 hoặc tháng 2/2028 tại quốc gia Tây Á.

Đáng chú ý, việc Asian Cup có thể bị lùi thời gian tổ chức cũng ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam.

Theo lịch dự kiến, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có hai trận giao hữu quan trọng với Nhật Bản và Qatar ngay trước thời điểm diễn ra Asian Cup 2027.

Đây là những trận đấu được kỳ vọng giúp tuyển Việt Nam nâng cao trình độ chuyên môn trước khi bước vào giải chính thức. Tuy nhiên, trận giao hữu giữa Nhật Bản và Việt Nam có nguy cơ bị hủy nếu giải đấu được chuyển sang năm 2028.

Tương tự, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Qatar cũng có nguy cơ không diễn ra theo kế hoạch.

Nguyên nhân là cả hai trận đấu đều được dự kiến tổ chức nhằm phục vụ quá trình chuẩn bị cho Asian Cup. Nếu giải đấu bị hoãn, các liên đoàn bóng đá có thể phải điều chỉnh lịch tập trung và thi đấu giao hữu.

Nếu không thể chạm trán Nhật Bản và Qatar, đây sẽ là tổn thất đáng kể đối với kế hoạch chuyên môn của HLV Kim Sang-sik.

Nhật Bản hiện là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á, sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trong khi đó, Qatar cũng là đối thủ có trình độ chuyên môn cao, từng giành chức vô địch Asian Cup vào các năm 2019 và 2023.

Việc được thi đấu với những đội tuyển này sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam làm quen với cường độ tranh chấp cao, tốc độ xử lý bóng nhanh và khả năng tổ chức chiến thuật của các đối thủ mạnh.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để HLV Kim Sang-sik đánh giá năng lực của từng vị trí, thử nghiệm nhân sự và lựa chọn phương án thi đấu phù hợp.

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Nếu Asian Cup diễn ra đúng kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp UAE ngày 10/1, Hàn Quốc ngày 15/1 và Yemen ngày 20/1/2027.