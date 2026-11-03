Asian Cup 2027 chính thức dời lịch sang năm 2028

Ngày 3/11, AFC thông báo quyết định điều chỉnh lịch tổ chức Asian Cup 2027 sau quá trình thảo luận và tham vấn với Ban tổ chức địa phương (LOC) cùng Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF).

Theo kế hoạch ban đầu, giải đấu số một châu Á cấp đội tuyển quốc gia diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Tuy nhiên, trước những diễn biến đặc biệt tại khu vực, AFC quyết định lùi thời điểm tổ chức gần một năm. Lịch thi đấu mới được ấn định từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028.

AFC cho biết quyết định này xuất phát từ những khó khăn đặc biệt trong công tác tổ chức, nhất là các vấn đề phức tạp về hậu cần và gián đoạn hoạt động di chuyển trong khu vực. Những yếu tố này khiến việc tổ chức giải đấu theo lịch trình ban đầu trở nên khó khăn, buộc AFC phải điều chỉnh nhằm bảo đảm lợi ích và sự an toàn của các đội tuyển, quan chức, khán giả cùng những bên liên quan.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia sẽ không diễn ra theo kế hoạch ban đầu, mà được chuyển sang thời gian từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028. Ảnh: ASEAN United FC

Đáng chú ý, lịch thi đấu mới của Asian Cup 2027 sẽ được AFC trình FIFA phê duyệt trước khi chính thức triển khai. AFC đồng thời ghi nhận nỗ lực của SAFF và Ban tổ chức địa phương trong quá trình chuẩn bị giải đấu. Cơ quan quản lý bóng đá châu Á khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các liên đoàn thành viên, đối tác thương mại, đơn vị truyền hình và những bên liên quan để bảo đảm Asian Cup được tổ chức theo tiêu chuẩn cao nhất, đồng thời hạn chế những tác động phát sinh từ việc thay đổi lịch thi đấu.

Quyết định này tạo ra sự thay đổi lớn đối với kế hoạch chuẩn bị của các đội tuyển tham dự Asian Cup 2027. Các đội bóng sẽ phải điều chỉnh lộ trình tập huấn, thi đấu giao hữu và kế hoạch nhân sự để phù hợp với thời điểm tổ chức mới.

Với đội tuyển Việt Nam, việc Asian Cup được chuyển sang cuối năm 2027 cũng đồng nghĩa HLV Kim Sang Sik có thêm thời gian chuẩn bị cho sân chơi lớn nhất châu lục. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng khiến kế hoạch thi đấu quốc tế và xây dựng lực lượng của đội tuyển cần được tính toán lại.

AFC cho biết sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin tiếp theo thông qua các kênh truyền thông chính thức.