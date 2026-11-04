Asian Cup 2027 bị hoãn một năm

Hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik và VFF chỉ còn thời hạn đến tháng 2-2027.

Theo AFC, quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận, tham vấn với Ban tổ chức địa phương và Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia.

Việc Asian Cup bị lùi lịch gần một năm tạo ra những thay đổi đáng kể trong kế hoạch hoạt động của đội tuyển Việt Nam và đáng chú ý là hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik với VFF sẽ hết hạn vào tháng 2-2027.