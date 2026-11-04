Asian Cup 2027 bị hoãn một năm
Ngày 3-11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức điều chỉnh thời gian tổ chức VCK Asian Cup 2027. Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23-12-2027 đến 21-1-2028, thay vì từ ngày 7-1 đến 5-2-2027 như kế hoạch ban đầu.
Theo AFC, quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận, tham vấn với Ban tổ chức địa phương và Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia.
Việc Asian Cup bị lùi lịch gần một năm tạo ra những thay đổi đáng kể trong kế hoạch hoạt động của đội tuyển Việt Nam và đáng chú ý là hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik với VFF sẽ hết hạn vào tháng 2-2027.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/asian-cup-2027-bi-hoan-mot-nam-post360460.html