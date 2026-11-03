Asian Cup 2027 bất ngờ bị hoãn gần 1 năm

Trưa 3/11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027, giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 - 5/2/2027 tại Ả Rập Xê Út. Theo kế hoạch mới, Asian Cup 2027 sẽ được chuyển sang tổ chức từ ngày 23/12/2027 - 21/1/2028.

AFC chính thức hoãn Asian Cup 2027.

“AFC đã thông qua quyết định điều chỉnh lịch tổ chức giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hàng đầu châu lục trong bối cảnh tình hình khu vực xuất hiện những diễn biến đặc biệt, gây ra nhiều khó khăn đáng kể về hậu cần và gián đoạn việc đi lại.

Lịch thi đấu mới sẽ được trình lên FIFA để xem xét và phê duyệt. Những diễn biến này đã gây ảnh hưởng đáng kể đến công tác tổ chức và khả năng triển khai giải đấu theo kế hoạch ban đầu. Vì vậy, việc hoãn giải là cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi của tất cả các đội tuyển tham dự, quan chức, khán giả và những bên liên quan khác”, AFC thông báo.

Phương án điều chỉnh thời gian tổ chức đã được Ủy ban tổ chức Asian Cup thông qua. Tuy nhiên, lịch thi đấu mới vẫn cần được trình lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) để xem xét và phê duyệt. Cơ quan điều hành bóng đá châu Á cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Ban tổ chức địa phương, các liên đoàn thành viên, nhà tài trợ và đối tác truyền hình để hạn chế những tác động phát sinh từ quyết định hoãn giải.

Trước đó, khả năng Asian Cup 2027 phải thay đổi thời gian tổ chức đã được truyền thông quốc tế đề cập nhiều lần trong tháng 10, liên quan đến vấn đề an ninh tại nước chủ nhà Ả Rập Xê Út. Trước tình hình này, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa từng để ngỏ khả năng hoãn giải sang năm 2028 nếu điều kiện an ninh không được bảo đảm.

Tại cuộc trao đổi với truyền thông hồi giữa tháng 10, người đứng đầu AFC nhấn mạnh tổ chức này cần tiếp tục theo dõi tình hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đến ngày 3/11, AFC chính thức lựa chọn phương án hoãn giải gần 1 năm.

Đây là thay đổi khá bất ngờ bởi AFC vừa công bố lịch thi đấu chi tiết của Asian Cup 2027, bao gồm thời gian và địa điểm tổ chức các trận đấu. Theo kế hoạch ban đầu, giải đấu có 24 đội tuyển tham dự, được chia thành 6 bảng. Các trận đấu sẽ diễn ra tại 8 sân vận động thuộc ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar.

Đối với đội tuyển Việt Nam, quyết định hoãn giải cũng kéo theo những thay đổi đáng kể trong kế hoạch chuẩn bị của HLV Kim Sang-sik. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Trước khi Asian Cup bị hoãn, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến lần lượt gặp UAE ngày 11/1, Hàn Quốc ngày 15/1 và Yemen ngày 20/1/2027. Tuy nhiên, với thời gian tổ chức mới, lịch thi đấu vòng bảng sẽ cần được AFC điều chỉnh và công bố lại.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tập trung, giao hữu và hoàn thiện lực lượng từ nhiều tháng trước để hướng đến Asian Cup vào đầu năm 2027. Trong đó, HLV Kim Sang-sik dự kiến triệu tập các cầu thủ sau vòng 7 V-League 2026 - 2027 để tham dự giải giao hữu quốc tế tại sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Giải đấu diễn ra từ ngày 11 - 17/11, với sự góp mặt của ba đội tuyển Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Đây là dịp để HLV Kim Sang-sik kiểm tra lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ và thử nghiệm các phương án chiến thuật. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam còn có những kế hoạch thi đấu giao hữu quốc tế khác nhằm chuẩn bị cho sân chơi châu lục.