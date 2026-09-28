Asiad ngày 28/9: Bị Thái Lan bỏ xa, thể thao Việt Nam 'khát' HCV

Tính tới hết ngày 27/9, Thái Lan giành được 9 HCV, vượt xa đoàn TTVN, hiện đang chỉ có 1 HCV ở nội dung biểu diễn đồng đội nữ karate. Không chỉ "khát" HCV, đoàn TTVN còn trong cảnh "trắng" huy chương trong hai ngày thi đấu vừa qua. Ngay cả những tấm HCĐ cũng đang trở nên vô cùng khó khăn với các VĐV Việt Nam.

Khi Asiad 2026 đang trôi về những ngày cuối, mục tiêu giành hơn 4 HCV của đoàn TTVN đang thực sự là một thách thức. Cơ hội vẫn còn, nhưng các VĐV Việt Nam phải thi đấu thực sự vượt ngưỡng mới mong đứng trên bục nhận huy chương, trong đó HCV là cái đích cao nhất.

Các cô gái Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ? Ảnh: Tam Ninh

Ở ngày thi đấu chính thức thứ 9 của Đại hội, đoàn TTVN tranh tài ở 7 môn. Dù có ít môn thi đấu, nhưng đây lại là ngày mà TTVN có hy vọng giành HCV.

Tâm điểm của đoàn TTVN là màn tranh tài của các cô gái ở nội dung 4x100m tiếp sức (điền kinh). Bộ tứ Lê Thị Cẩm Tú, Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu và Phùng Thị Huệ thi đấu ấn tượng khi cán đích thứ ba tại lượt chạy vòng loại với thành tích 44 giây 06, qua đó giành quyền góp mặt ở chung kết. Chỉ cần cải thiện được thành tích, các cô gái Việt Nam hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh huy chương.

Ở môn bắn súng, xạ thủ Trịnh Thu Vinh tạm xếp thứ 3 sau bắn chậm. Cô cùng các đồng đội Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung bước vào phần thi súng ngắn 25m nữ bài bắn nhanh để xét thành tích tính huy chương. Nếu bắn tốt, Thu Vinh có thể làm nên chuyện.

Cũng trong ngày thi đấu 28/9 tại Asiad, đoàn TTVN còn tranh tài ở bóng chuyền nam, bóng chuyền bãi biển nữ, bắn cung, boxing và cầu mây.

Thành tích của đoàn TTVN tại Asiad 20:

HCV (1): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (16): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m).