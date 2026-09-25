Asiad ngày 25/9: Thể thao Việt Nam 'săn' HCV

Tính đến hết ngày 24/9, đoàn TTVN giành được 1 HCV, 1 HCB, 15 HCĐ. Để hoàn thành mục tiêu trên 4 HCV, các VĐV Việt Nam phải thi đấu "vượt ngưỡng". Trong ngày thi đấu 25/9 tại Asiad 2026, TTVN tranh tài ở các môn: Bóng đá nam-nữ, bóng ném nữ, bắn súng, điền kinh, bơi lội, cử tạ, boxing, canoeing, đấu kiếm, thể dục dụng cụ và cầu lông.

Trong các môn trên, nội dung súng ngắn hỗn hợp nam-nữ, bộ đôi xạ thủ Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh là niềm hy vọng giành HCV lớn nhất của đoàn TTVN trong ngày thi đấu chính thức thứ 6 của Đại hội.

Quang Huy và Thu Vinh từng giành HCV châu Á ở nội dung súng ngắn hỗn hợp nam-nữ.

Theo HLV Trần Quốc Cường, nội dung súng ngắn hỗn hợp nam-nữ từng giành HCV tại giải châu Á, vì vậy, nếu Quang Huy và Thu Vinh có sự tập trung cao nhất, thi đấu đúng khả năng, hoàn toàn có cơ hội tranh chấp huy chương.

Ở các môn khác, cử tạ hay canoeing có thể gây bất ngờ, trong khi ở môn bơi, việc các VĐV vào được chung kết cũng là thành công.

Trong ngày 25/9, hai trận tứ kết của bóng đá nam-nữ cũng rất đáng chờ đợi. U23 Việt Nam đối đầu với U23 Hàn Quốc, còn tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc.