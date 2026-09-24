ASIAD ngày 24-9: Quán quân Phạm Quang Huy xuất trận, Đinh Văn Tâm tranh Huy chương Vàng với võ sỹ Trung Quốc

Hôm nay 24-9, ngày thi đấu chính thức thứ năm của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026, đoàn Việt Nam tranh tài ở 13 môn thi.

Tâm điểm chú ý hướng về thảm đấu wushu, nơi võ sỹ Đinh Văn Tâm sẽ gặp Jiaming của Trung Quốc trong trận chung kết đối kháng hạng 56kg nam, bắt đầu lúc 7h50.

Đinh Văn Tâm tranh Huy chương Vàng với võ sỹ Trung Quốc lúc 7h50

Sau 4 Huy chương Đồng ngày thi đấu hôm qua, Đinh Văn Tâm được kỳ vọng mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho tuyển wushu và thứ hai cho đoàn Việt Nam.

Đường đua rowing cũng nhận về nhiều kỳ vọng khi các tay chèo Việt Nam tranh tài ở 9 nội dung chung kết, bắt đầu từ 7h20.

Đương kim vô địch Phạm Quang Huy xuất trận

Tại trường bắn, quán quân ASIAD 2022 Phạm Quang Huy cùng các đồng đội Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành sẽ thi nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam sở trường từ 7h45, hy vọng giúp bắn súng giành thêm những tấm huy chương cá nhân, đồng đội.

Cũng trong hôm nay, điền kinh được kỳ vọng giành những huy chương đầu tiên tại Á vận hội khi tranh tài ở 6 nội dung. Trong đó, đáng chú ý nhất là phần thi chung kết 10.000m nữ của "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh lúc 19h25.

Tính tới trước ngày thi đấu 24-9, đoàn Việt Nam với tổng cộng 1 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Đồng tạm xếp 20/46 trên bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Lịch thi đấu ngày 24-9 của đoàn Việt Nam