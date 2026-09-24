Asiad ngày 24/9: 'Ngày Vàng' của thể thao Việt Nam

Tâm điểm của đoàn TTVN trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 của Asiad 2026 là môn bắn súng. Đương kim vô địch Asiad Phạm Quang Huy tranh tài ở nội dung súng ngắn cá nhân, cùng với hai người đồng đội Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành.

Dù đấu trường Asiad rất khốc liệt, nhưng những thông số tốt trong tập luyện giúp các xạ thủ Việt Nam rất tự tin có thể cạnh tranh huy chương.

Phạm Quang Huy là đương kim vô địch Asiad.

Ở môn cử tạ, K'Dương thi đấu hạng 60kg nam, trong khi Trần Minh Trí ở hạng 65kg nam. Các hạng cân nhẹ ở môn cử tạ luôn mang tới hy vọng cho các VĐV Việt Nam, và bất ngờ có thể xảy ra ở Asiad lần này.

Với môn bơi, hai niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam là Phạm Thanh Bảo (200m ếch) và Nguyễn Huy Hoàng (800m tự do).

Nội dung 4x400m hỗn hợp nam-nữ có thể giành huy chương. Ảnh: S.N

Trong ngày thi đấu 24/9, môn thể thao hấp dẫn nhất của Đại hội là điền kinh chính thức diễn ra. Tuyển điền kinh Việt Nam có thể kỳ vọng ở nội dung 4x400m hỗn hợp nam-nữ của Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh.

Cũng ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh xung trận ở nội dung 10.000m nữ. Dù khó có khả năng cạnh tranh huy chương, nhưng màn tranh tài của "cô gái vàng" thể thao Việt Nam vẫn rất đáng chờ đợi.

Nguyễn Thị Oanh thi đấu ở nội dung 10.000m. Ảnh: S.N

Ở môn thể dục dụng cụ, Việt Nam có 3 VĐV thi chung kết, gồm: Nguyễn Thị Quỳnh Như (nhảy chống nữ), Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng) và Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo). Trong số này, Xuân Thiện và Khánh Phong với phong độ cao hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

Trong ngày 24/9, đoàn TTVN cũng rất hy vọng có thể giành huy chương ở các môn như wushu, canoeing, rowing, thể thao điện tử...