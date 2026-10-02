ASIAD hôm nay 2-10: Việt Nam kỳ vọng có huy chương Vàng lịch sử

Hôm nay 2-10, ngày thi đấu chính thức thứ 13 của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026 đang diễn ra tại Nhật Bản, đoàn Việt Nam tranh tài ở 8 môn thi, trong đó tâm điểm là trận chung kết hạng 51kg môn boxing (quyền Anh), nơi nữ võ sỹ Nguyễn Thị Tâm tranh tài.

Đối thủ của Nguyễn Thị Tâm là võ sĩ Wu Yu từ Trung Quốc - nhà vô địch ASIAD 2023 và vô địch Olympic 2024 ở hạng cân gần tương tự - 50kg, đồng thời là ứng viên số 1 chức vô địch hạng 51kg tại kỳ ASIAD này.

Võ sỹ 32 tuổi Nguyễn Thị Tâm đứng trước cơ hội giành huy chương Vàng ASIAD lịch sử cho boxing Việt Nam

Với việc xuất sắc đánh bại võ sĩ vô địch thế giới Balkibekova ở bán kết và góp mặt chung kết, Nguyễn Thị Tâm ít nhất sẽ góp 1 huy chương Bạc cho đội tuyển boxing và cho đoàn Việt Nam.

Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn kỳ vọng vào một "kỳ tích Vàng" đến từ nữ võ sỹ 32 tuổi của thể thao Hà Nội.

Trong ngày thi đấu hôm nay, bên cạnh boxing cũng như các môn như vật, jujitsu, cầu mây, bóng chuyền..., đoàn Việt Nam còn hướng sự chú ý về taekwondo, nơi Châu Ngọc Tuyết San tranh tài nội dung taekwondo thực tế ảo (VR).

Đây là nội dung mới của taekwondo, nhưng Việt Nam từng có võ sĩ vô địch thế giới môn này, vì vậy hứa hẹn có thể cạnh tranh "vàng".

Tính tới 8h30 ngày 2-10, đoàn Việt Nam với 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 19 huy chương Đồng tạm xếp hạng 21/46 trên bảng tổng sắp huy chương. ASIAD 2026 sẽ bế mạc vào ngày 4-10 tới.

Nguyễn Thị Tâm sinh 1994 trong một gia đình làm nông tại Thái Bình (nay là Hưng Yên). Cô sớm bộc lộ năng khiếu thể thao, từng chơi bóng chuyền, bóng rổ, điền kinh và bóng bàn. Trước khi bén duyên với võ đài boxing, cô được tuyển vào đội điền kinh Công an nhân dân. Năm 2009, Tâm chia tay điền kinh. Đúng thời điểm ấy, các huấn luyện viên boxing Hà Nội nhận thấy tố chất ở cô. Nguyễn Thị Tâm hiện là võ sỹ boxing của Hà Nội. Với ít nhất tấm huy chương Bạc ASIAD 2026, Nguyễn Thị Tâm trở thành võ sỹ boxing Việt Nam thành công nhất trên đấu trường Á vận hội.