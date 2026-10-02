ASIAD 2026: Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm lỡ hẹn với HCV Boxing

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (phải) thi đấu với đối thủ người Bulgaria Stoyka Krasteva môn boxing hạng cân dưới 51kg nữ tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN

Trước đối thủ từng giành HCV Olympic Paris 2024 ở hạng cân 50kg nữ, Nguyễn Thị Tâm đã thi đấu đầy nỗ lực, song không thể tạo nên bất ngờ. Wu Yu thể hiện kinh nghiệm, khả năng di chuyển linh hoạt và chủ động trong chiến thuật, qua đó nhận được sự đồng thuận của cả 5 trọng tài.

Dù không thể bước lên bục cao nhất, nhưng tấm HCB vẫn là thành tích đáng ghi nhận của Nguyễn Thị Tâm và Boxing Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một nữ võ sĩ Boxing Việt Nam góp mặt trong một trận chung kết ASIAD.

Trước đó, tại bán kết hạng 51kg nữ, Nguyễn Thị Tâm đã tạo dấu ấn khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova (Kazakhstan) với tỷ số 5-0. Chiến thắng này giúp cô giành quyền vào chung kết với tâm lý tự tin và thoải mái khi đối đầu Wu Yu - một trong hai nữ võ sĩ Trung Quốc từng vô địch Olympic ở môn Boxing.

Với Nguyễn Thị Tâm, tấm HCB ASIAD 2026 tiếp tục nối dài bảng thành tích của nữ võ sĩ từng giành HCĐ ASIAD 2018 và hai lần vô địch châu Á. Cô cũng là võ sĩ Boxing Việt Nam đầu tiên giành HCĐ tại một kỳ vô địch thế giới.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 2 HCB trong ngày thi đấu 2/10. Thành tích này giúp Việt Nam vươn lên hạng 20 trên bảng tổng sắp huy chương với 2 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ.