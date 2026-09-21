ASIAD 2026: Võ sĩ Diệu Ly thắng kịch tính, giành HCĐ Karate

Trận tranh HCĐ diễn ra tại Nhà thi đấu thành phố Toyohashi (tỉnh Aichi, Nhật Bản) trong thế trận giằng co nghẹt thở. Diệu Ly và Kama Tsubasa hòa nhau với tỷ số 4-4 sau thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên, nhờ lợi thế SENSHU (quy định công nhận chiến thắng cho võ sĩ ghi được điểm đầu tiên trong trận đấu), Diệu Ly đã được xác định là người giành chiến thắng chung cuộc.

Tấm HCĐ này giúp Diệu Ly tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của võ sĩ Việt Nam ở hạng cân 68kg nữ. Đáng chú ý, Kama Tsubasa không phải là đối thủ xa lạ đối với Diệu Ly. Hai võ sĩ này từng chạm trán tại trận chung kết Giải vô địch Karate châu Á 2026 diễn ra tại Indonesia hồi tháng 6 vừa qua. Khi đó, Diệu Ly đã giành chiến thắng áp đảo 5-1 để đoạt tấm HCV, trở thành võ sĩ duy nhất của Việt Nam bước lên ngôi vị cao nhất tại giải đấu.

Trước thềm ASIAD 2026, Diệu Ly đã được đánh giá là một trong những niềm hy vọng vàng của Karate Việt Nam. Cô bắt đầu làm quen và tập luyện Karate từ năm 12 tuổi, từng gây tiếng vang lớn khi giành HCV tại Giải vô địch Karate trẻ thế giới năm 2022. Tại kỳ SEA Games 33 năm 2025, Diệu Ly cũng đã cùng đội tuyển Kumite nữ Việt Nam xuất sắc giành tấm HCV.

Tại Đại hội thể thao châu Á năm nay, đội tuyển Karate Việt Nam tham gia tranh tài ở nội dung Kumite với lực lượng gồm các võ sĩ Khuất Hải Nam, Chu Ân Đức và Nguyễn Thị Diệu Ly. Trước khi lên đường sang Nhật Bản, ban huấn luyện đã xác định đây là một trong những bộ môn trọng điểm có khả năng cạnh tranh huy chương cao cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Với tấm HCĐ quý giá của Diệu Ly, Karate Việt Nam tiếp tục đóng góp vào bảng thành tích chung của đoàn tại kỳ đại hội. Trước đó, vào ngày thi đấu đầu tiên của môn Karate (20/9), võ sĩ Bùi Ngọc Nhi cũng đã mở màn thuận lợi khi mang về tấm HCĐ ở nội dung Kata cá nhân nữ.