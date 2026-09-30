ASIAD 2026: Võ sĩ boxing Việt Nam Lưu Diễm Quỳnh giành Huy chương Đồng

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho VĐV Lưu Diễm Quỳnh giành HCĐ boxing hạng 75kg nữ tại ASIAD 2026. (Ảnh: Tam Ninh)

Bao Ziyi mới 20 tuổi nhưng đã sở hữu những thành tích đáng chú ý với chức vô địch châu Á và thế giới môn boxing. Trước Diễm Quỳnh, võ sĩ Trung Quốc cho thấy ưu thế rõ rệt về kỹ thuật, tốc độ và sức mạnh, liên tục áp sát và tung những tổ hợp đòn nhanh, chính xác vào vùng mặt và đầu đối thủ.

Võ sĩ Việt Nam thua điểm ở hiệp 1 và sang hiệp 2 một lần bị trọng tài dừng trận đấu để đếm sau khi lĩnh đòn nặng. Trong hiệp 3, Diễm Quỳnh nỗ lực tấn công nhưng không thể đảo ngược thế trận và chung cuộc nhận thất bại 0-5 sau ba hiệp đấu.

Với kết quả này, Lưu Diễm Quỳnh giành HCĐ hạng 75kg nữ. Đây là lần thứ hai liên tiếp nữ võ sĩ Việt Nam giành HCĐ tại ASIAD ở cùng hạng cân, sau thành tích tại Hàng Châu. Thành tích này cũng giúp cô trở thành một trong những gương mặt giàu dấu ấn nhất của boxing Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Như vậy, boxing Việt Nam chắc chắn có hai huy chương tại ASIAD 2026. Trước đó cùng ngày, boxing Việt Nam đón tin vui khi Nguyễn Thị Tâm đánh bại nhà vô địch thế giới Alua Balkibekova của Kazakhstan với tỷ số 5-0 ở bán kết hạng 51kg nữ, qua đó giành quyền vào chung kết tranh HCV. Đây là chiến thắng đặc biệt đáng chú ý khi Balkibekova là đương kim vô địch thế giới hạng cân này.

Trong ngày 30/9, ngoài boxing, các VĐV Việt Nam còn tranh tài ở nhiều môn như cầu mây, vật, judo, bắn súng và golf. Đáng chú ý, các đội cầu mây 4 người nam và nữ đều có chiến thắng. Cụ thể: Đội 4 nam ngược dòng thắng Myanmar 2-1, trong khi đội nữ vượt qua Ấn Độ 2-0. Những kết quả này tiếp tục mở thêm cơ hội để đoàn Việt Nam cải thiện thành tích trong chặng nước rút của ASIAD 2026.

Với riêng boxing, chiến thắng của Nguyễn Thị Tâm và tấm HCĐ của Lưu Diễm Quỳnh cho thấy các võ sĩ nữ Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn tại sân chơi châu lục. Sự xuất hiện của Nguyễn Thị Tâm trong trận chung kết cũng mở ra cơ hội để boxing Việt Nam lần đầu tiên có một nhà vô địch ASIAD ở kỳ đại hội năm nay.