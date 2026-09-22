ASIAD 2026: Việt Nam giành HCV đầu tiên, U23 vào tứ kết

Đây là tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Trước đó, bộ ba này lần lượt vượt qua Nepal và Đài Bắc Trung Hoa cùng với tỷ số 5-0 ở tứ kết và bán kết.

Các tuyển thủ Kata nữ xuất sắc giành Huy chương Vàng đầu tiên tại ASIAD 20 cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Ở môn bóng đá nam, U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan 0-2 trong lượt trận cuối bảng C, nhưng vẫn giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng. Uzbekistan đứng đầu bảng với 3 trận toàn thắng, trong khi Việt Nam có 4 điểm, hơn Philippines 1 điểm và Kuwait 3 điểm.

Tại môn bóng chuyền nữ, Việt Nam thắng Kazakhstan 3-0 trong trận tranh hạng 7-8, qua đó kết thúc ASIAD 20 ở vị trí thứ 7.

Ở môn boxing, Nguyễn Thị Tâm thắng Ramisha Shrestha của Nepal 5-0 để vào tứ kết hạng 51kg nữ, trong khi Võ Thị Kim Ánh cũng vượt qua Kasthuri Keshani Hansika của Sri Lanka với tỷ số 5-0 ở hạng 54kg nữ.

Trong môn bắn súng, cặp Phí Thanh Thảo - Nguyễn Tâm Quang đạt 631,7 điểm, xếp thứ tư vòng loại nội dung 10m súng trường hơi đôi nam nữ, đủ điều kiện vào chung kết. Tuy nhiên, kết quả sau đó bị hủy do trang phục thi đấu không đáp ứng tiêu chuẩn của Ban tổ chức, khiến hai xạ thủ Việt Nam mất suất tranh huy chương.

Ở môn xe đạp đường trường, Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi không lọt vào nhóm 10 VĐV dẫn đầu nội dung xuất phát đồng hàng nữ. Trong khi đó, Đặng Trần Phương Nhi đứng thứ 10 nội dung nam quyền nữ môn wushu.

Với tấm HCV trong ngày 22/9 và 3 HCĐ trước đó, Việt Nam vươn lên nhóm giữa bảng tổng sắp với thứ hạng 16.

TOP 10 bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20