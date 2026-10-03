ASIAD 2026: Việt Nam có HCV thứ ba nhờ Cầu mây nữ

Trận chung kết diễn ra căng thẳng và hấp dẫn ngay từ những điểm đầu tiên. Việt Nam nhập cuộc tự tin, phát huy hiệu quả những pha tấn công ở hai biên với Trần Thị Ngọc Yến và Nguyễn Thị Yến. Hàng chắn cũng hoạt động chắc chắn, giúp đội tuyển Việt Nam sớm tạo lợi thế.

Sau những phút đầu giằng co, đội Việt Nam duy trì được sự tập trung và liên tục nới rộng khoảng cách. Ngọc Yến để lại dấu ấn với nhiều pha dứt điểm chính xác, trong khi đội trưởng Nguyễn Thị My được đưa vào sân để chia sẻ nhiệm vụ giao cầu và hỗ trợ phòng thủ. Đội Việt Nam dẫn 12-8 rồi 14-10 trước khi Ngọc Yến thực hiện pha tấn công quyết định, giúp đội nhà thắng set đầu 15-11.

Sang set hai, Thái Lan khởi đầu tốt hơn và nhanh chóng vượt lên. Đội Việt Nam có thời điểm bị dẫn 8-13, nhưng các học trò HLV Trần Thị Vui thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen khi ghi liên tiếp nhiều điểm, cân bằng 13-13 rồi vượt lên 14-13.

Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, một số sai sót trong phòng thủ và giao cầu khiến đội Việt Nam không thể kết thúc set đấu. Thái Lan gỡ hòa 14-14 rồi giành thêm những điểm quan trọng để thắng 17-15, đưa trận chung kết về thế cân bằng 1-1.

Bước vào set quyết định, Thái Lan khởi đầu thuận lợi và dẫn 3-0 rồi 4-1. Đội Việt Nam kiên trì bám đuổi, từng bước thu hẹp khoảng cách và đưa tỷ số về thế giằng co. Khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, các cô gái Việt Nam duy trì sự tập trung, phát huy tốt khả năng phòng thủ và tấn công để vượt lên.

Sau khi hai đội liên tục bám đuổi từng điểm, đội Việt Nam vươn lên dẫn 8-6, rồi tiếp tục duy trì lợi thế. Ngọc Yến có những pha dứt điểm hiệu quả, trong khi hàng chắn Việt Nam hoạt động tốt để ngăn chặn các đợt tấn công của đối thủ.

Thái Lan vẫn kiên trì rút ngắn khoảng cách, nhưng Việt Nam giữ được sự tỉnh táo ở những thời điểm quan trọng. Khi tỷ số là 14-11, pha tấn công cuối cùng của Thái Lan đưa cầu ra ngoài, giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 15-11 ở set quyết định.

Thắng chung cuộc 2-1, đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV nội dung đồng đội 4 người nữ, hoàn tất cú đúp HCV tại ASIAD 2026 và mang về tấm HCV thứ ba cho đoàn Thể thao Việt Nam. Chiến thắng trước Thái Lan cũng tiếp tục khẳng định vị thế của Cầu mây nữ Việt Nam ở đấu trường châu lục, sau khi đội tuyển đã bước lên ngôi cao nhất tại ASIAD Hàng Châu.