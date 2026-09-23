ASIAD 2026: Vì sao trang phục của VĐV Việt Nam bị kiểm tra lại sau thi đấu?

Ở nội dung 10 m súng trường hơi đôi nam nữ, 2 xạ thủ Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang của Việt Nam đạt 631,7 điểm, đứng thứ tư và giành quyền vào Chung kết.

Tuy nhiên, kết quả của hai VĐV sau đó bị hủy do trang phục không vượt qua khâu kiểm tra sau thi đấu.

Xạ thủ Phí Thanh Thảo và đồng đội bị huỷ kết quả rất đáng tiếc. Ảnh: Đồng Nguyên Khang.

Vì sao trang phục bị kiểm tra lại?

Có việc kiểm tra sau thi đấu này là vì Liên đoàn Bắn súng Thể thao Quốc tế (ISSF) quy định, các xạ thủ giành quyền vào chung kết phải trải qua kiểm tra trang thiết bị sau vòng loại, trong đó có kiểm tra lại độ cứng của áo và quần thi đấu.

Theo thông tin từ trang của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, trang phục của 2 VĐV đã vượt qua kiểm tra chính thức ngày 18/9. 2 xạ thủ cũng đã dùng trang phục này để thi đấu ở các nội dung cá nhân vào ngày 20 - 21/9 mà không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, lần kiểm tra sau nội dung 10 m súng trường hơi đôi nam nữ ngày 22/9 ghi nhận độ cứng 2,9 mm, trong khi tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định của ISSF là 3 mm.

Quy định chặt chẽ như vậy bởi áo và quần chuyên dụng của VĐV súng trường vốn có tác dụng hỗ trợ cơ thể duy trì tư thế. Nếu cứng hơn mức quy định, trang phục có thể hỗ trợ VĐV nhiều hơn và tạo lợi thế khi thi đấu.

Việc kiểm tra trang phục thi đấu được thực hiện rất kỹ lưỡng. Ảnh: TPO.

Vì sao đã kiểm tra đạt chuẩn rồi mà kiểm tra lại vẫn không đạt?

Đáng chú ý, ISSF cũng lưu ý VĐV nên bắt đầu với trang phục có biên độ sai số đủ lớn để đảm bảo không bị lỗi; vì nguy cơ không đạt trong lần kiểm tra lại sau đó là rất cao nếu VĐV bắt đầu với trang phục có kết quả kiểm tra ban đầu là 3,1 hoặc 3,0 (sát giới hạn cho phép).

Trong trường hợp của đội Việt Nam, theo thông tin trên trang của Cục Thể dục thể thao thì nhiệt độ thấp do điều hòa tại nhà thi đấu có thể khiến vật liệu co lại và cứng hơn, khiến chỉ số của trang phục không đạt chuẩn tại thời điểm đo.

Như vậy, việc trang phục vượt qua lần kiểm tra trước không có nghĩa là chắc chắn sẽ cho cùng chỉ số và cũng đạt tiêu chuẩn ở lần kiểm tra sau.

Và trong môn bắn súng, cũng như trong nhiều môn thi đấu khác, một chênh lệch rất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra trang thiết bị đáng tiếc như vậy.