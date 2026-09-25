ASIAD 2026: U23 Việt Nam khép lại hành trình đáng nhớ tại Nagoya

Các cầu thủ U23 Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

U23 Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc khi để thua 0-4 trong trận tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 tối 25/9, qua đó dừng bước tại giải. Dù thất bại với cách biệt lớn, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã có màn trình diễn đầy nỗ lực, đặc biệt trong hiệp đấu đầu tiên.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Nagoya, ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Hàn Quốc chủ động đẩy cao đội hình, gây sức ép bằng những pha tấn công ở hai biên.

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, đội bóng Đông Á nhanh chóng cho thấy ưu thế về thể hình và khả năng tranh chấp. U23 Việt Nam chủ động chơi thấp, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công.

Tuy nhiên, ngay ở cơ hội đáng kể đầu tiên, U23 Hàn Quốc đã có bàn mở tỷ số. Từ quả tạt bên cánh phải, tiền đạo Lee Yung Jun bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa đội bóng “Xứ Kim chi” vượt lên.

Bị dẫn trước, U23 Việt Nam không đánh mất thế trận. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh dần tổ chức được những pha lên bóng có nét và tạo ra không ít cơ hội.

Phút 35, Quang Vinh tung cú sút xa đưa bóng trúng cột dọc. Văn Thuận lập tức đá bồi vào lưới trống, nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định lỗi việt vị. Đây cũng là một trong những tình huống đáng tiếc nhất của U23 Việt Nam trong hiệp một.

45 phút đầu tiên khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về U23 Hàn Quốc. Đáng chú ý, U23 Việt Nam vẫn tạo được thế trận tương đối tích cực và thậm chí có nhiều pha dứt điểm hơn đối thủ, cho thấy sự tự tin trước đội bóng từng giành huy chương Vàng ở 3 kỳ ASIAD gần nhất.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, thể lực, khả năng tranh chấp và kinh nghiệm của U23 Hàn Quốc khiến đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Thủ môn Cao Văn Bình có nhiều pha cứu thua đáng chú ý, trong đó có tình huống cản phá pha đối mặt với Lee Yung-jun ở phút 75, giúp U23 Việt Nam duy trì hy vọng. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, U23 Hàn Quốc đã nhân đôi cách biệt. Sau tình huống bóng bổng lộn xộn trong vòng cấm, Kim Ji-soo, cầu thủ đang thuộc biên chế Brentford, nhanh chóng chớp thời cơ dứt điểm tung lưới U23 Việt Nam.

Bàn thua thứ hai khiến thế trận trở nên khó khăn hơn với U23 Việt Nam đội bóng áo đỏ. Trong những phút cuối, U23 Hàn Quốc tiếp tục tận dụng ưu thế về thể lực và khả năng khai thác khoảng trống. Phút 81, Lee Yung Jun hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 89, Kim Myung Jun ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho U23 Hàn Quốc.

Thất bại trước đối thủ được đánh giá cao hơn khiến U23 Việt Nam dừng bước ở vòng tứ kết ASIAD 2026. Dù không thể tiến sâu hơn, màn trình diễn của đội bóng áo đỏ cho thấy những tín hiệu tích cực, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự và sự tự tin khi đối đầu một trong những đội tuyển trẻ hàng đầu châu Á./.