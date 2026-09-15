ASIAD 2026: U23 Việt Nam đứng trước cuộc đua quyết liệt ở bảng C sau trận hòa Kuwait

Theo kết quả cập nhật từ các nguồn quốc tế và truyền thông khu vực, U23 Uzbekistan đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm và hiệu số +4, sau chiến thắng 5-1 trước Philippines. U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm, trong khi Philippines chưa có điểm nào.

Uzbekistan tạo khoảng cách sau trận thắng 5-1 Philippines

Ở trận đấu diễn ra trước cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Kuwait, U23 Uzbekistan thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại U23 Philippines với tỷ số 5-1.

Đây là khởi đầu rất thuận lợi cho Uzbekistan, đồng thời khiến Philippines rơi vào tình thế khó khăn ngay sau lượt trận đầu tiên. Truyền thông Philippines mô tả đây là thất bại nặng nề của đội U23 nước này trong ngày ra quân.

Với 3 điểm cùng hiệu số +4, Uzbekistan tạm chiếm vị trí số một bảng C. Chiến thắng này cũng cho thấy thử thách mà U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt ở lượt trận cuối đang lớn hơn đáng kể.

U23 Việt Nam hòa Kuwait: tiếc nuối vì bỏ lỡ nhiều cơ hội

Cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Kuwait trong trận đấu chiều 15/9/2026. (Ảnh 24h)

U23 Việt Nam khởi đầu trận gặp Kuwait với thế trận chủ động. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, trong đó có những tình huống bóng tìm đến khung gỗ.

Thanh Nhàn từng đưa bóng trúng cột dọc, trong khi những pha dứt điểm khác của U23 Việt Nam không thể đánh bại thủ môn Kuwait. Ngược lại, Cao Văn Bình cũng có những pha cứu thua quan trọng trước các tình huống phản công của đối thủ.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, trận đấu thực sự bùng nổ ở những phút cuối. Kuwait vượt lên dẫn trước ở phút 78 nhờ Almatar Omar, nhưng U23 Việt Nam chỉ mất một phút để đáp trả. Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu từ pha phối hợp của Văn Thuận, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Trong những phút cuối, U23 Việt Nam tiếp tục dồn lên tìm kiếm chiến thắng nhưng không thành công. Đáng tiếc nhất là tình huống bóng một lần nữa tìm đến xà ngang, khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phải chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Cục diện bảng C: Uzbekistan có lợi thế lớn

Sau lượt trận đầu tiên, bảng C đang có cục diện:

(Việt Nam và Kuwait cùng có 1 điểm, cùng hiệu số 0 sau lượt đầu. Thứ tự chính xác giữa hai đội cần căn cứ vào tiêu chí xếp hạng chính thức của giải nếu các chỉ số liên quan bằng nhau).

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, vì vậy mỗi điểm số ở hai lượt đấu còn lại đều có ý nghĩa quan trọng.

U23 Việt Nam cần giải quyết bài toán Philippines

Sau trận hòa Kuwait, mục tiêu trước mắt của U23 Việt Nam là giành chiến thắng trước Philippines.

Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không nên đánh mất điểm nếu muốn tạo lợi thế trước cuộc đối đầu với Uzbekistan. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp Philippines lúc 13h30 ngày 18/9.

Kết quả 5-1 trước Uzbekistan cho thấy Philippines đang gặp nhiều vấn đề về khả năng phòng ngự. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cũng cần tránh tâm lý chủ quan. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng áo đỏ củng cố vị trí trong nhóm cạnh tranh vé tứ kết và tạo đà tốt trước trận quyết định với Uzbekistan.

Trận Uzbekistan có thể quyết định ngôi đầu bảng

Lượt trận cuối giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan ngày 22/9 đang trở thành trận đấu đáng chú ý nhất bảng C.

Uzbekistan hiện có lợi thế lớn nhờ chiến thắng đậm ở trận mở màn. Trong khi đó, U23 Việt Nam buộc phải tận dụng tối đa trận đấu với Philippines trước khi bước vào cuộc đối đầu với đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng.

Nếu Việt Nam giành 3 điểm trước Philippines và Uzbekistan tiếp tục thắng Kuwait, cuộc đối đầu ngày 22/9 sẽ có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đua ngôi đầu.

Ngược lại, nếu Uzbekistan hoặc Việt Nam sảy chân ở lượt trận thứ hai, cục diện bảng C có thể lập tức thay đổi.

Nhận định về U23 Việt Nam

Điểm đáng mừng của U23 Việt Nam là khả năng tạo cơ hội và tinh thần thi đấu. Trước Kuwait, đội bóng áo đỏ nhiều lần đặt hàng thủ đối phương vào tình trạng báo động và không buông xuôi sau khi bị dẫn bàn.

Tuy nhiên, khâu dứt điểm vẫn là vấn đề cần cải thiện. U23 Việt Nam có những cơ hội rất rõ ràng nhưng chỉ ghi được một bàn. Nếu tận dụng tốt hơn, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có thể giành 3 điểm thay vì chỉ có một trận hòa.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự cần đặc biệt chú ý những tình huống bóng dài và phản công. Kuwait không tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng vẫn ghi được bàn thắng, trong khi Uzbekistan vừa cho thấy khả năng tấn công rất đáng gờm với 5 bàn vào lưới Philippines.

Sau lượt trận đầu tiên, cánh cửa tứ kết vẫn rộng mở với U23 Việt Nam. Nhưng để biến lợi thế thành tấm vé đi tiếp, chiến thắng trước Philippines gần như là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trước khi hướng đến trận đấu được dự báo căng thẳng với Uzbekistan.