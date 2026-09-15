ASIAD 2026: U23 Hàn Quốc thắng đậm U23 Qatar ở trận ra quân

Bước vào trận đấu tại Nagoya, đoàn quân của HLV Lee Min-sung nhanh chóng thể hiện sự chủ động. Với khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công tốc độ, U23 Hàn Quốc sớm đặt hàng phòng ngự Qatar vào tình trạng báo động.

Um Ji-sung tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick ngay trong hiệp một, góp công lớn giúp U23 Hàn Quốc tạo lợi thế trước U23 Qatar.

Chỉ sau 7 phút, U23 Hàn Quốc đã phá vỡ thế cân bằng. Từ đường chuyền dài của Kim Ji-soo, Um Ji-sung thoát xuống bên cánh trái trước khi dứt điểm chính xác, mở tỷ số trận đấu.

Tiếp đà hưng phấn, U23 Hàn Quốc duy trì sức ép và nhanh chóng gia tăng cách biệt. Phút 20, Um Ji-sung tận dụng tình huống hàng phòng ngự Qatar xử lý không tốt để ghi bàn thứ hai, giúp đội bóng xứ kim chi tạo lợi thế an toàn.

Trước khi hiệp một khép lại, tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng. Phút 45+1, sau đường chuyền thuận lợi của Lee Seung-won, Um Ji-sung hoàn tất pha xử lý chính xác để lần thứ ba làm tung lưới U23 Qatar. Cú hat-trick trong 45 phút đầu giúp U23 Hàn Quốc bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3-0.

Sang hiệp hai, U23 Qatar nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể đảo ngược thế trận. U23 Hàn Quốc vẫn kiểm soát tốt khu vực giữa sân và tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm.

U23 Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 2026 với chiến thắng đậm 4-1 trước U23 Qatar.

Phút 66, Yang Hyun-jun kiến tạo để Kim Myung-jun ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0, gần như định đoạt trận đấu. Những nỗ lực của U23 Qatar chỉ giúp họ có bàn danh dự ở phút 85. Từ một tình huống đá phạt, Mirwan Hassan tận dụng cơ hội để rút ngắn cách biệt xuống 1-4.

Chiến thắng đậm trong ngày ra quân giúp U23 Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi tại bảng D, đồng thời tạo bước chạy đà tích cực cho mục tiêu lần thứ tư liên tiếp giành HCV bóng đá nam ASIAD.

Đội hình xuất phát: U23 Hàn Quốc: Kim Jun-hong; Shin Min-ha, Bae Hyun-seo, Choi Seok-hyun, Kim Ji-soo; Lee Ki-hyuk, Lee Seung-won; Yang Hyun-jun, Bae Jun-ho, Um Ji-sung; Kim Myung-jun. U23 Qatar: Abubaker Osman; Atif Elamin, Yousef Al-Nizami, Ali Shahabi, Ziad Eljaouni, Moat Mohammad Taha, Mohamed Gouda, Mohammad Chakeri, Zaid Sitiwi, Mohamed Faragalla, Alwaleed Alhausawi.

Chung cuộc: U23 Hàn Quốc 4-1 U23 Qatar.