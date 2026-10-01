ASIAD 2026: Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng cách biệt Uzbekistan

Tại vòng bảng, thầy trò HLV Federico Rampazzo đứng thứ ba bảng C, sau Qatar và Ấn Độ. Việt Nam lần lượt thất bại 0-3 trước hai đối thủ này, trước khi giành chiến thắng 3-1 trước Hồng Kông (Trung Quốc) ở lượt trận cuối.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) giành chiến thắng thứ hai tại ASIAD 2026. Ảnh: AVC

Trong khi đó, Uzbekistan xếp thứ ba bảng A sau chủ nhà Nhật Bản và Pakistan. Đại diện Trung Á cũng không thể giành chiến thắng trước hai đối thủ này ở vòng bảng.

Ở set đầu, Uzbekistan có thời điểm vượt lên dẫn điểm, nhưng các học trò HLV Rampazzo vẫn giữ được sự bình tĩnh, kiên trì bám đuổi và tận dụng những sai sót của đối phương. Việt Nam tăng tốc ở cuối set để giành chiến thắng 25-22.

Kịch bản tương tự diễn ra trong set 2. Uzbekistan cố gắng phát huy sức mạnh trên lưới nhưng liên tục mắc lỗi, đặc biệt ở những tình huống phát bóng. Việt Nam chơi chắc chắn, tổ chức tấn công hiệu quả và thắng 25-20.

Sang set 3, sự chênh lệch được thể hiện rõ hơn. Việt Nam duy trì thế trận chủ động, trong khi Uzbekistan tiếp tục mắc nhiều lỗi. Khoảng cách được nới rộng và đội tuyển Việt Nam khép lại set đấu với chiến thắng 25-15, qua đó hoàn tất thắng lợi 3-0.

Đây là chiến thắng thứ hai của đội tuyển Việt Nam tại ASIAD 2026. Kết quả này giúp thầy trò HLV Rampazzo tiếp tục tranh vị trí 9-12.

Ở trận đấu tiếp theo, ngày 2.10, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp Philippines - Indonesia.