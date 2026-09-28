ASIAD 2026: Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Qatar

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc không tốt và để Qatar dẫn trước 5-2 ở set 1. Các học trò của HLV Federico Rampazzo sau đó duy trì thế giằng co nhưng ở nửa cuối set đấu, Qatar dần tạo cách biệt 20-14.

Đội tuyển Việt Nam thua Qatar sau 3 set đấu. Ảnh: VFV

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ ghi liền 6 điểm để quân bình 21-21. Dù cứu được 2 set point, đội tuyển vẫn thua 23-25.

Set 2 diễn ra hấp dẫn hơn khi Việt Nam có thời điểm dẫn 20-16. Tuy nhiên, Qatar cho thấy bản lĩnh khi liên tiếp ghi điểm, san bằng 20-20. Hai đội giằng co đến 26-26 trước khi Qatar tận dụng tốt cơ hội để thắng 28-26.

Sang set 3, Việt Nam tiếp tục bám đuổi Qatar ở những điểm số đầu tiên, nhưng không duy trì được thế trận.

Khả năng tổ chức tấn công hiệu quả cùng những quả giao bóng gây khó khăn giúp Qatar vượt lên 18-14 rồi 22-18, trước khi thắng 25-19, khép lại trận đấu với tỉ số 3-0.

Sau hai trận toàn thua, đội tuyển Việt Nam chưa giành được điểm nào và cũng chưa thắng set nào. Kết quả này khiến thầy trò HLV Rampazzo không còn cơ hội cạnh tranh hai vị trí đầu bảng C, đồng nghĩa với việc chính thức lỡ hẹn tứ kết.

Trận gặp Hồng Kông (Trung Quốc) ngày mai 29.9 vì thế chỉ còn mang ý nghĩa tìm kiếm chiến thắng danh dự và tích lũy kinh nghiệm tại ASIAD 2026.