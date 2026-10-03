ASIAD 2026: Trung Quốc vượt mốc 300 huy chương, Việt Nam xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp

Đứng thứ hai là đoàn chủ nhà Nhật Bản, với 72 HCV, 83 HCB và 85 HCĐ; đoàn Hàn Quốc đứng thứ ba, với 33 HCV, 39 HCB và 62 HCĐ. Thứ tự các vị trí tiếp theo là đoàn Uzbekistan, Ấn Độ, Iran, Thái Lan, Kazakhstan, Bahrain, Malaysia...

Hết ngày thi đấu 2/10, đoàn Việt Nam giành thêm hai HCB ở các môn quyền Anh và taekwondo; nâng tổng số huy chương giành được lên 24, gồm 2 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp toàn đoàn.