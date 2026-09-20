ASIAD 2026: Thể thao Việt Nam giành 2 HCĐ trong ngày thi đấu đầu tiên

Cặp vận động viên môn Teqball Trịnh Gia Nghi và Nguyễn Hoàng Minh Tân (thứ 3, thứ 4 từ trái sang) cùng thành viên Ban huấn luyện sau khi giành HCĐ tại ASIAD 20. (Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 20 với 2 tấm huy chương Đồng, thuộc về Nguyễn Hoàng Minh Tân – Trịnh Gia Nghi ở môn teqball và Bùi Ngọc Nhi ở nội dung kata cá nhân nữ môn karate.

Bên cạnh niềm vui huy chương, một số Vận động viên Việt Nam cũng tiến rất gần bục nhận thưởng.

Tấm huy chương đầu tiên của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 được mang về vào buổi sáng 20/9, khi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi bước vào trận tranh huy chương Đồng đôi nam nữ môn teqball gặp Dsouza Quimcy Joaquim – Beg Mohamed Anas Imran của Ấn Độ.

Minh Tân – Gia Nghi từng thắng chính đối thủ này 2-0 ở tứ kết nên nhập cuộc với sự tự tin cao. Cặp Vận động viên Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, giành chiến thắng 2-0 để đoạt huy chương Đồng.

Thành tích của Minh Tân và Gia Nghi không chỉ “mở hàng” huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 mà còn đánh dấu tấm huy chương đáng nhớ của teqball Việt Nam tại đấu trường Á vận hội.

Teqball Việt Nam sau đó đứng trước cơ hội có thêm huy chương Đồng ở nội dung đôi nam. Bá Trường Giang – Lê Anh Khoa đối đầu Radhi Abdulrahman Ahmed Radhi – Alelayawi Ali Jalil Mezher của Iraq. Cặp Vận động viên Việt Nam thắng ván đầu nhưng không duy trì được lợi thế, để đối thủ lội ngược dòng thắng 2-1, qua đó lỡ cơ hội bước lên bục nhận huy chương.

Không lâu sau tấm huy chương Đồng của teqball, karate tiếp tục mang về niềm vui cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Bùi Ngọc Nhi thi đấu nội dung kata cá nhân nữ và gặp Vận động viên chủ nhà Nhật Bản ngay từ vòng đầu. Võ sĩ Việt Nam thất bại 0-5 nhưng vẫn còn cơ hội ở nhánh tranh huy chương Đồng.

Ngọc Nhi tận dụng tốt cơ hội này khi lần lượt vượt qua các đối thủ đến từ Hàn Quốc và Singapore, qua đó giành tấm huy chương Đồng thứ hai trong ngày cho Thể thao Việt Nam.

Trong bối cảnh các Vận động viên phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh của châu lục, việc Ngọc Nhi trở lại sau thất bại ở vòng đầu và giành hai chiến thắng liên tiếp ở nhánh tranh huy chương là điểm sáng của karate Việt Nam.

Karate còn có thêm cơ hội với Chu Văn Đức ở hạng 60kg kumite nam. Sau khi thua võ sĩ Qatar tại tứ kết, Văn Đức được thi đấu nhánh tranh huy chương Đồng. Tuy nhiên, anh để thua đối thủ Malaysia 2-10 trong trận quyết định và không thể mang về thêm huy chương.

Ở môn bắn súng, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My cùng dự nội dung 10 m súng trường hơi nữ nhưng không có Vận động viên nào lọt vào chung kết cá nhân. Dương Hà My xếp hạng 13, Phí Thanh Thảo đứng thứ 14, còn Lê Thị Mộng Tuyền xếp hạng 27. Thành tích cộng của ba xạ thủ giúp đội Việt Nam đứng thứ 5 nội dung đồng đội, chưa đủ để tranh huy chương.

Các kình ngư Việt Nam cũng có một ngày thi đấu nỗ lực. Võ Thị Mỹ Tiên giành quyền vào chung kết 200 m bướm nữ và kết thúc ở vị trí thứ 8. Nguyễn Thúy Hiền vượt qua vòng loại 50 m ếch nữ trước khi xếp hạng 8 ở chung kết với thành tích 31 giây 96.

Ở 200m hỗn hợp cá nhân nam, Trần Hưng Nguyên xếp hạng 11 vòng loại và chỉ nằm trong danh sách dự bị cho chung kết.

Bóng chuyền nữ Việt Nam dừng bước tại tứ kết sau thất bại 0-3 trước Trung Quốc. Thanh Thúy và các đồng đội có thời điểm chơi giằng co trong set đầu nhưng đối thủ thể hiện ưu thế rõ rệt để thắng lần lượt 25-16, 25-16 và 25-11. Đội bóng ném nữ Việt Nam cũng nhận thất bại 23-26 trước Hong Kong (Trung Quốc).

Ở các môn khác, Phạm Lê Xuân Lộc đạt thành tích 45 phút 33 giây 19 ở nội dung xe đạp tính giờ cá nhân nam và không nằm trong nhóm tranh huy chương.

Nguyễn Văn Sỹ đạt 9,603 điểm ở trường quyền nam môn wushu nhưng cũng không thể bước lên bục nhận thưởng. Trong khi đó, Ngô Thị Phương Nga vượt qua Vận động viên Mông Cổ để vào tứ kết hạng 52 kg nữ tán thủ.

Trương Văn Chưởng khép lại ngày thi đấu của Việt Nam bằng chiến thắng 2-0 trước đối thủ Macau (Trung Quốc) ở hạng 70kg nam để giành quyền đi tiếp.

Tại môn MMA, Lò Thị Phung khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 3-0 trước võ sĩ Kazakhstan nhưng sau đó thua Lee Bomi của Hàn Quốc 1-2 ở tứ kết hạng 54 kg nữ. Quàng Văn Minh dừng bước sau thất bại 0-3 trước võ sĩ Bahrain.

Như vậy, trong ngày thi đấu đầu tiên, với 2 huy chương Đồng teqball và karate, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm đứng thứ 18 toàn đoàn. Hai tấm huy chương của Minh Tân – Gia Nghi và Bùi Ngọc Nhi tạo khởi đầu tích cực cho hành trình tranh tài của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, trong khi nhiều Vận động viên ở wushu cùng các môn thế mạnh tiếp tục nuôi hy vọng huy chương ở những ngày tiếp theo.

TOP 10 BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG NGÀY 20/9

1. Trung Quốc 11 huy chương Vàng 6 huy chương Bạc 3 huy chương Đồng

2. Nhật Bản 6 huy chương Vàng 6 huy chương Bạc 7 huy chương Đồng

3. Hàn Quốc 3 huy chương Vàng 3 huy chương Bạc 7 huy chương Đồng

4. Kazakhstan 3 huy chương Vàng 0 huy chương Bạc 2 huy chương Đồng

5. Thái Lan 3 huy chương Vàng 0 huy chương Bạc 0 huy chương Đồng

6. Myanmar 1 huy chương Vàng 1 huy chương Bạc 1 huy chương Đồng

7. Macao (Trung Quốc) 1 huy chương Vàng 1 huy chương Bạc 0 huy chương Đồng

8. Kuwait 1 huy chương Vàng 0 huy chương Bạc 1 huy chương Đồng

9. Đài Bắc Trung Hoa 0 huy chương Vàng 2 huy chương Bạc 1 huy chương Đồng

10. Hong Kong (Trung Quốc) 0 huy chương Vàng 2 huy chương Bạc 0 huy chương Đồng

11. Ấn Độ 0 huy chương Vàng 2 huy chương Bạc 0 huy chương Đồng./.