ASIAD 2026: Thể thao Việt Nam có huy chương Bạc đầu tiên ở môn Wushu

Thể thao Việt Nam có huy chương Bạc đầu tiên ở ASIAD 2026. (Nguồn: TTXVN)

Võ sỹ Đinh Văn Tâm giành huy chương Bạc nội dung Tán thủ hạng 56kg nam môn Wushu tại ASIAD 2026 sau khi để thua Ou Jiaming của Trung Quốc trong trận chung kết.

Đây là tấm huy chương Bạc đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại đại hội, qua đó nâng thành tích của đoàn tính đến thời điểm hiện tại lên 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 8 huy chương Đồng.

Ou Jiaming - nhà vô địch thế giới người Trung Quốc - không phải đối thủ xa lạ với Đinh Văn Tâm.

Tại Cúp Tán thủ thế giới 2026 diễn ra ở Trung Quốc hồi tháng Năm vừa qua, võ sỹ Việt Nam từng đánh bại chính đối thủ này với tỷ số 2-1 để giành huy chương Vàng hạng 52kg nam.

Cuộc tái đấu tại ASIAD vì thế được chờ đợi, tuy nhiên trong trận chung kết sáng 24/9, Đinh Văn Tâm không thể lặp lại chiến thắng.

Võ sỹ Việt Nam để thua với tỷ số 0-2 và nhận huy chương Bạc. Mặc dù vậy, nhưng việc góp mặt ở trận tranh huy chương Vàng cũng là thành tích đáng chú ý của Đinh Văn Tâm.

Trước đó một ngày, võ sỹ Việt Nam đã đánh bại Fereddy Sinaga của Indonesia với tỷ số 2-0 ở bán kết để giành quyền vào chung kết.

Trước thành tích của võ sỹ Đinh Văn Tâm, Wushu Việt Nam đã giành 4 huy chương Đồng trong ngày thi đấu 23/9. Dương Thúy Vi đứng thứ ba nội dung Kiếm thuật và Thương thuật nữ; Nguyễn Thị Thu Thủy giành huy chương Đồng Tán thủ hạng 60kg nữ; Hứa Văn Đoàn nhận huy chương Đồng Tán thủ hạng 60kg nam; còn Nguyễn Khắc Kiên giành huy chương Đồng Tán thủ hạng 65kg nam.

Như vậy, Wushu đã đóng góp 5 huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, trong đó Đinh Văn Tâm là vận động viên đầu tiên của đoàn giành huy chương Bạc./.