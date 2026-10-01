ASIAD 2026: Thể thao điện tử Việt Nam giành HCĐ Liên Minh Huyền Thoại

Ở ván đấu đầu tiên, Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi khi dẫn 12-3 về mạng hạ gục và hơn đối thủ 3.200 vàng ở phút 17. Tuy nhiên, cục diện thay đổi sau tình huống Đài Bắc Trung Hoa ăn thành công Baron ở phút 25. Từ đó, đối thủ kiểm soát thế trận và kết thúc ván đấu ở phút 27.

Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam thi đấu nỗ lực để có được tấm huy chương tại ASIAD 2026. Ảnh: LEVN

Sang ván hai, Đài Bắc Trung Hoa tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội, kiểm soát các mục tiêu quan trọng và tạo khoảng cách an toàn. Việt Nam không thể đảo ngược tình thế và chấp nhận thất bại sau gần 27 phút.

Dù không thể góp mặt ở trận chung kết, tấm HCĐ vẫn là thành tích đáng ghi nhận của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Trước đó, các tuyển thủ đã có vòng bảng ấn tượng khi toàn thắng Saudi Arabia, Malaysia và UAE, qua đó đứng đầu bảng A.

Đây là tấm HCĐ thứ hai của thể thao điện tử Việt Nam tại ASIAD 2026, sau thành tích của đội Naraka: Bladepoint hôm 24.9.

Tại ASIAD năm nay, thể thao điện tử Việt Nam tham dự với 23 VĐV và 6 HLV, tranh tài ở 4 nội dung, gồm: Liên Minh Huyền Thoại, PUBG Mobile phiên bản Asian Games, Naraka: Bladepoint và Identity V.

Với tấm HCĐ của đội Liên Minh Huyền Thoại, Đoàn Thể thao Việt Nam đang có được 2 HCV, 1 HCB và 19 HCĐ, tạm xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp.