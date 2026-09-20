ASIAD 2026: Tấm HCV lịch sử ở môn Teqball

Teqball lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của một kỳ ASIAD tại Đại hội năm nay. Đáng chú ý, trận chung kết đơn nữ là cuộc so tài giữa hai VĐV Đông Nam Á, qua đó bảo đảm khu vực có đại diện giành tấm HCV lịch sử của nội dung này.

Sumaya khởi đầu tốt và giành chiến thắng 12-10 trong set đầu tiên. Tuy nhiên, Khin Hnin Wai nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, kiểm soát tốt hơn các tình huống bóng và giành chiến thắng 12-8 ở set thứ hai, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set ba, Sumaya tiếp tục nhập cuộc thuận lợi khi dẫn trước 4-1. Khin Hnin Wai kiên trì bám đuổi, từng bước thu hẹp cách biệt trước khi san bằng tỷ số. Hai VĐV sau đó giằng co ở những điểm số cuối.

Khi tỷ số là 11-9 nghiêng về Khin Hnin Wai, VĐV Myanmar tận dụng cơ hội để kết thúc trận đấu, giành chiến thắng 2-1 với các tỷ số 10-12, 12-8 và 12-9.

Tấm HCV đưa Khin Hnin Wai trở thành VĐV đầu tiên được ghi danh với tư cách nhà vô địch Teqball tại ASIAD, đồng thời mang về cho Myanmar một cột mốc đáng chú ý ngay ở lần đầu môn thể thao này xuất hiện trong chương trình tranh huy chương của Đại hội.

Trận chung kết cũng cho thấy dấu ấn ngày càng rõ của Đông Nam Á ở Teqball. Hai vị trí cao nhất nội dung đơn nữ ASIAD 2026 đều thuộc về các VĐV trong khu vực, trong khi Việt Nam cũng đã giành HCĐ ở nội dung đôi nam nữ với bộ đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi.

Không chỉ nội dung đơn nữ, Teqball tại ASIAD 2026 còn tiếp tục chứng kiến sự hiện diện nổi bật của các VĐV Đông Nam Á. Ở nội dung đôi nữ, Thái Lan và Myanmar cùng góp mặt trong trận chung kết, qua đó chắc chắn có thêm một tấm HCV cho khu vực.

Thái Lan cũng có đại diện góp mặt ở các trận chung kết nội dung đôi nam nữ và đơn nam, cho thấy sự cạnh tranh đáng chú ý của các quốc gia Đông Nam Á tại kỳ ASIAD đầu tiên Teqball được đưa vào chương trình thi đấu chính thức.