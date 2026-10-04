ASIAD 2026: Tạm biệt Nagoya, hẹn ngày hội ở Doha!

ASIAD 2026 có 40/45 đoàn thể thao tham dự giành được huy chương. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sau 16 ngày tranh tài sôi nổi, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) chính thức khép lại dưới bầu trời đêm Aichi-Nagoya.

Sân vận động Paloma Mizuho-nơi từng đánh thức giấc mơ vinh quang của hàng vạn VĐV vào ngày 19/9-nay trở thành bức tranh giao hòa rực rỡ giữa văn hóa truyền thống Nhật Bản và âm hưởng vươn tầm của công nghệ.

Lễ bế mạc không chỉ là lời chào tạm biệt “xứ sở Hoa anh đào”, mà còn là nhịp cầu tự hào chuyển giao sứ mệnh cho Doha (Qatar) hướng tới năm 2030.

Dưới sự chứng kiến của Thái tử Akishino, Công nương Kiko cùng các lãnh đạo thể thao hàng đầu châu lục, các đoàn VĐV từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ lại một lần nữa bước ra sân. Không còn ranh giới thắng thua, tất cả hòa chung vào một vũ khúc rực rỡ sắc màu, mang đúng tinh thần “One Asia” (Một châu Á)-thông điệp xuyên suốt của buổi lễ.

Tại không gian “One Asia World”, thể thao đã vượt qua giới hạn của những tấm huy chương để trở thành ngôn ngữ chung, thắt chặt tình hữu nghị và nối liền những nền văn hóa đa dạng của lục địa lớn nhất hành tinh.

Đứng trước hàng vạn khán giả, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức ASIAD Aichi-Nagoya 2026-Thống đốc tỉnh Aichi Hideaki Omura đã gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những người đã góp sức làm nên thành công của một kỳ đại hội quy mô lớn với 43 môn thể thao, 71 phân môn và 469 bộ huy chương.

Ông nhấn mạnh hơn 10.000 tinh hoa thể thao châu Á đã tụ hội, biến “Xứ Phù Tang” thành sân khấu của những cuộc bứt phá giới hạn ngoạn mục và giàu cảm xúc, đồng thời bày tỏ hy vọng ASIAD 2026 sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và đoàn kết giữa các quốc gia châu Á.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, chính quyền Aichi-Nagoya, Ban tổ chức cùng đội ngũ tình nguyện viên và những người đã làm nên Đại hội. Ông nhấn mạnh sức mạnh của thể thao trong việc kết nối con người và củng cố tình hữu nghị giữa các quốc gia châu Á.

Một trong những điểm nhấn tại lễ bế mạc là việc OCA công bố hai vận động viên xuất sắc nhất ASIAD 2026. “Kình ngư” Yu Zidi của Trung Quốc được trao danh hiệu “VĐV nữ xuất sắc nhất” sau khi giành 3 HCV ở các nội dung 200m bướm, 200m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp cá nhân, đồng thời thiết lập 3 kỷ lục ASIAD và 1 kỷ lục châu Á.

Trong khi đó, “chân chạy” Thái Lan Puripol Boonson được lựa chọn là “VĐV nam xuất sắc nhất” sau cú đúp HCV ở nội dung 100m và 200m, kèm hàng loạt kỷ lục ASIAD và thành tích ngang kỷ lục châu Á ở cự ly 200m. Mỗi người nhận phần thưởng 25.000 USD.

Hai gương mặt ấy cũng phản ánh một nét đặc biệt của Aichi-Nagoya 2026: những ngôi sao trẻ xuất hiện mạnh mẽ trên sân khấu châu lục. Yu Zidi mới 13 tuổi, trong khi Puripol 20 tuổi; đồng đội của Yu - Zhang Zhanshuo, trở thành VĐV bơi đầu tiên giành 7 Huy chương Vàng tại một kỳ ASIAD. “Kình ngư” Nhật Bản Shin Ohashi cũng gây dấu ấn khi phá kỷ lục thế giới ở nội dung 200m bơi ếch.

Hòa trong dòng chảy tự hào đó, đoàn Thể thao Việt Nam khép lại hành trình tại Nhật Bản với vị trí thứ 19 chung cuộc, mang về 25 tấm huy chương, trong đó có 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng. Những võ sỹ Karate quả cảm và các cô gái vàng của môn Cầu mây đã trở thành điểm tựa vững chắc mang về vinh quang tối thượng cho thể thao nước nhà.

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất của buổi lễ diễn ra khi lá cờ OCA được hạ xuống và trang trọng trao tay đại diện Qatar. Khi quốc ca nước chủ nhà tương lai vang lên, không gian tại Nagoya như được đưa thẳng tới sa mạc mênh mông và những công trình kỳ vĩ của Doha, đánh dấu màn chuyển giao lịch sử đúng 2 thập kỷ sau lần đầu tiên Qatar đăng cai ngày hội lớn nhất châu lục (năm 2006).

Ngọn lửa thiêng tại Paloma Mizuho cuối cùng cũng tắt đi, khép lại trọn vẹn lần thứ ba Nhật Bản làm chủ nhà (sau Tokyo 1958 và Hiroshima 1994).

Những ánh đèn có thể đã nhường chỗ cho màn đêm, những cuộc tranh tài khốc liệt đã ngã ngũ, nhưng những kỷ lục phi thường và nhịp cầu "Một châu Á" sẽ vẫn tiếp tục trải dài từ Aichi-Nagoya đến Doha, mang theo khát vọng vươn lên không ngừng của một châu lục đoàn kết./.