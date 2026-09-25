ASIAD 2026: 'Song Hương' mang về tấm huy chương lịch sử cho canoeing Việt Nam

Cột mốc lịch sử của canoeing Việt Nam

Ở chung kết C2 nữ 500m, Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc, Uzbekistan, Kazakhstan, Nhật Bản hay Thái Lan.

Trong cuộc đua đòi hỏi tốc độ, sức bền và sự phối hợp gần như tuyệt đối, hai tay chèo Việt Nam duy trì nhịp chèo ổn định, bám đuổi quyết liệt để cán đích ở vị trí thứ ba với thành tích 1 phút 57 giây 255.

Kết quả chung kết C2 nữ 500m

Trung Quốc giành HCV, Uzbekistan đoạt HCB, trong khi Việt Nam đứng trên các đội Kazakhstan, Nhật Bản và Thái Lan.

Không thể giành vị trí cao nhất nhưng HCĐ của “song Hương” mang ý nghĩa đặc biệt. Sau nhiều lần tham dự ASIAD nhưng chưa từng có huy chương, canoeing Việt Nam cuối cùng đã tạo được bước đột phá, mở ra một dấu mốc mới cho môn đua thuyền tốc độ nước nhà trên đấu trường châu lục.

Nguyễn Thị Hương là một trong những tay chèo giàu thành tích nhất của canoeing Việt Nam. Cô từng giành 8 HCV SEA Games và đặc biệt giành quyền tham dự Olympic Paris 2024. Kinh nghiệm của nữ VĐV này trở thành điểm tựa quan trọng trong cuộc đua C2.

Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương (áo đỏ) trên bục nhận huy chương. Ảnh: Bùi Lượng

Trong khi đó, Diệp Thị Hương được xem là một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng. Tay chèo thuộc Thể thao Công an nhân dân (CAND) từng giành 3 HCV tại Giải vô địch trẻ và U23 canoeing châu Á 2026. Tại SEA Games 33, cô tiếp tục thi đấu nổi bật với 4 HCV và 1 HCĐ, trong đó có HCV C2 nữ 500m cùng Nguyễn Thị Hương.

Thể thao CAND tiếp tục khẳng định vị thế

Ngay sau khi Diệp Thị Hương cùng đồng đội giành HCĐ ASIAD, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đã trực tiếp gặp gỡ, biểu dương và trao "thưởng nóng" của Hiệp hội Thể thao CAND cùng Tập đoàn T&T cho nữ tuyển thủ.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh (giữa) trao thưởng cho tuyển thủ Diệp Thị Hương. Ảnh: Vân Sa

Nội dung C2 là một trong những thử thách khắc nghiệt của canoeing, bởi mỗi nhịp chèo phải đạt độ chính xác cao và hai VĐV phải duy trì sự đồng bộ trong suốt hành trình.

Trước những đối thủ có nền tảng thể lực và trình độ hàng đầu châu lục, Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương vẫn thi đấu kiên cường, bám sát nhóm đầu và bảo vệ thành quả đến những mét cuối.

Với Diệp Thị Hương, tấm HCĐ còn là sự ghi nhận cho hành trình trưởng thành của một VĐV trẻ trong màu áo Thể thao CAND.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh cùng 2 tuyển thủ Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương. Ảnh: Bùi Lượng

Sự động viên kịp thời từ Hiệp hội Thể thao CAND và Tập đoàn T&T ngay sau cuộc đua không chỉ ghi nhận thành tích, mà còn tiếp thêm động lực để nữ tuyển thủ tiếp tục hướng tới những cột mốc mới.

Trước đó, vào tối 24.9, ngay sau khi cùng đội tuyển tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ xuất sắc giành tấm HCĐ quý giá trên đấu trường quốc tế, VĐV của Thể thao CAND Lê Ngọc Phúc đã vinh dự được Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh trực tiếp gặp gỡ, biểu dương và trao phần “thưởng nóng" của Hiệp hội Thể thao CAND cùng Tập đoàn T&T.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh trao thưởng cho VĐV Lê Ngọc Phúc. Ảnh: Vân Sa

Sự động viên kịp thời của lãnh đạo Cục Công tác chính trị cùng Hiệp hội Thể thao CAND là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho Lê Ngọc Phúc sau những giờ phút vắt cạn sức lực trên đường chạy.

Đồng thời, sự hiện diện trách nhiệm của Tập đoàn T&T tiếp tục khẳng định tính hiệu quả, bài bản của chủ trương xã hội hóa thể thao mà Bộ Công an và Hiệp hội Thể thao CAND đang đẩy mạnh triển khai.