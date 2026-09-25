ASIAD 2026: Sắc đỏ rực sáng tiếp lửa U23 Việt Nam

Đội hình ra sân của đội U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Kuwait. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Nagoya (Nhật Bản), khoác trên mình những chiếc áo đỏ và mang theo cờ đỏ sao vàng, các cổ động viên liên tục vẫy cờ, hướng về phía sân đấu và hô vang “Việt Nam! Việt Nam!”, “Việt Nam chiến thắng!”. Những tiếng hô đồng thanh vang lên trên khán đài tạo nên bầu không khí sôi động và đầy khí thế trước cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc.

Càng gần thời điểm trận đấu bắt đầu, không khí cổ vũ càng trở nên náo nhiệt. Những lá quốc kỳ Việt Nam liên tục tung bay trên khán đài, nổi bật giữa sân vận động. Các cổ động viên cùng đứng lên, giơ cao lá cờ và hòa chung tiếng hô cổ vũ, thể hiện sự đồng hành và niềm tin dành cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Nhiều người hâm mộ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản đã dành thời gian đến sân để trực tiếp theo dõi trận đấu. Dù mỗi người đến từ những địa phương khác nhau, trên khán đài tất cả cùng hòa chung trong màu áo đỏ và những tiếng hô “Việt Nam chiến thắng”.

Không chỉ các cổ động viên trẻ, nhiều gia đình người Việt cũng có mặt trên khán đài. Hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng được giương cao cùng màu áo đỏ của người hâm mộ đã tạo nên một dấu ấn Việt Nam nổi bật trên sân đấu tại ASIAD 2026.

Trước đối thủ U23 Hàn Quốc, sự cổ vũ nhiệt tình từ khán đài là nguồn động viên tinh thần dành cho U23 Việt Nam. Mỗi khi các cầu thủ Việt Nam xuất hiện trên sân, những tiếng gọi “Việt Nam!” lại vang lên, tiếp thêm khí thế cho đội tuyển.

Trong không khí sôi động của trận đấu, sắc đỏ của quốc kỳ, màu áo của người hâm mộ và những tiếng hô “Việt Nam chiến thắng” đã tạo nên một không gian cổ vũ đầy cảm xúc, thể hiện tình yêu bóng đá và sự đồng hành của cộng đồng người Việt Nam dành cho U23 Việt Nam tại ASIAD 2026.