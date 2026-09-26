ASIAD 2026, nơi những kỷ lục gia tuổi teen đua nhau tỏa sáng

17 tuổi phá kỷ lục thế giới

Ngày 24/9 vừa qua, Shin Ohashi trở thành cái tên mới nhất gia nhập nhóm những VĐV tuổi teen gây tiếng vang tại ASIAD 2026. Kình ngư Nhật Bản giành HCV 200m ếch nam với thành tích 2 phút 4,83 giây, phá kỷ lục thế giới 2 phút 5,48 giây do Qin Haiyang (Trung Quốc) thiết lập tại giải vô địch thế giới năm 2023. Ohashi rút ngắn kỷ lục cũ tới 0,65 giây và trở thành người đầu tiên trong lịch sử xuống dưới mốc 2 phút 5 giây ở nội dung này.

Kình ngư Shin Ohashi nhận HCV sau khi thiết lập kỷ lục thế giới 200 mét ếch nam. Ảnh: Xinhua

Đây cũng là HCV thứ hai của Ohashi tại ASIAD 2026. Trước đó, VĐV 17 tuổi đã giành chiến thắng ở nội dung 100m ếch. Với cú đúp HCV trên sân nhà, Ohashi trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển bơi Nhật Bản tại Đại hội.

Điều đáng chú ý là trước khi bước vào chung kết 200m ếch, Ohashi mới chỉ đứng trước cơ hội giành HCV thứ hai. Anh thậm chí từng thừa nhận chưa cảm thấy hoàn toàn làm chủ được cự ly này. Tuy nhiên, trong cuộc đua quyết định, kình ngư Nhật Bản nhập cuộc rất nhanh và duy trì tốc độ đủ để bỏ xa các đối thủ.

Sau khi cán đích, Ohashi cho biết mục tiêu phá kỷ lục thế giới đã có từ trước và anh rất vui khi thực hiện được điều đó. Kết quả tại ASIAD cũng mở ra những kỳ vọng mới đối với VĐV 17 tuổi trước giải vô địch thế giới 2027 và Olympic Los Angeles 2028.

Thành tích của Ohashi càng đáng chú ý khi nội dung 200m ếch từng chứng kiến một cột mốc tương tự tại chính ASIAD. Năm 2002, Kosuke Kitajima khi ấy mới 20 tuổi đã giành HCV với kỷ lục thế giới. Chiến thắng tại ASIAD sau đó trở thành một trong những bước đệm quan trọng trong sự nghiệp của huyền thoại bơi Nhật Bản. Hơn hai thập kỷ sau, một kình ngư Nhật Bản khác lại phá kỷ lục thế giới ở cùng nội dung, nhưng lần này khi mới 17 tuổi.

Yumeki Kojima về nhất trên đường bơi 400 mét hỗn hợp cá nhân nam. Ảnh: Japan News

Ohashi không phải VĐV tuổi teen duy nhất làm nên chuyện ở đường bơi Tokyo. Chỉ hai ngày trước đó, Yumeki Kojima - cũng 17 tuổi - giành HCV 400m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 7,02 giây. Kết quả này phá kỷ lục ASIAD tồn tại suốt 12 năm của Kosuke Hagino, đồng thời giúp Kojima lập kỷ lục thế giới trẻ (dành cho VĐV dưới 18 tuổi).

Theo tờ Japan Times, màn trình diễn của Kojima ấn tượng tới mức Leon Marchand, đương kim vô địch Olympic người Pháp có mặt tại hồ bơi Tokyo hôm đó để hướng dẫn trẻ em địa phương, cũng phải vỗ tay tán thưởng. Bản thân Kojima thừa nhận Marchand chính là hình mẫu anh muốn hướng tới: “Tôi muốn thu hẹp khoảng cách với anh ấy từng chút một, và một ngày nào đó có thể đánh bại anh ấy”.

“Nàng tiên cá” 13 tuổi với 3 HCV và 3 kỷ lục ASIAD

Nếu Ohashi và Kojima gây chú ý ở tuổi 17, Yu Zidi thậm chí còn trẻ hơn rất nhiều. Kình ngư Trung Quốc mới 13 tuổi nhưng đã giành trọn ba HCV cá nhân tại ASIAD 2026. Yu mở màn bằng chiến thắng ở nội dung 200m bướm với thời gian 2 phút 5,08 giây, phá kỷ lục Đại hội. Một ngày sau, cô tiếp tục giành HCV 200m hỗn hợp cá nhân với thành tích 2 phút 6,10 giây, phá kỷ lục châu Á.

Ở nội dung 400m hỗn hợp ngày 23/9, Yu hoàn tất cú hat-trick HCV bằng chiến thắng với thời gian 4 phút 28,56 giây, tiếp tục phá kỷ lục ASIAD. Thành tích của cô nhanh hơn gần 4,5 giây so với kỷ lục do Ye Shiwen thiết lập từ năm 2014.

Yu Zidi mới 13 tuổi, nhưng đã có 3 HCV tại ASIAD 2026. Ảnh: Xinhua

Ba HCV và ba kỷ lục giúp Yu trở thành một trong những VĐV được chú ý nhất của đoàn Trung Quốc tại ASIAD năm nay. Thành tích của cô không phải lần đầu Yu viết tên mình vào lịch sử bơi lội. Tại giải vô địch thế giới năm 2025, Yu từng trở thành VĐV trẻ nhất giành huy chương trong lịch sử giải đấu khi cùng đội tuyển Trung Quốc giành HCĐ nội dung tiếp sức 4x200m tự do ở tuổi 12.

Điều khiến câu chuyện của Yu đặc biệt là cô vẫn đang ở độ tuổi học sinh, trong khi đã cạnh tranh và giành chiến thắng ở sân chơi quy tụ những VĐV hàng đầu châu lục. Sau ba ngày thi đấu, cái tên Yu Zidi đã trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của môn bơi tại Aichi-Nagoya.

Nhìn đâu cũng thấy “thần đồng”

Những VĐV tuổi teen gây chú ý tại ASIAD 2026 không chỉ xuất hiện trên “đường đua xanh”. Ở thể dục dụng cụ, hai VĐV 16 tuổi cùng bước lên bục huy chương nội dung toàn năng nữ. Ke Qinqin của Trung Quốc giành HCB với 55,199 điểm, còn Misa Nishiyama của Nhật Bản giành HCĐ với 55,032 điểm. Hai VĐV trẻ chỉ xếp sau Aiko Sugihara, VĐV chủ nhà 27 tuổi.

Ke tiếp tục cùng đội tuyển nữ Trung Quốc giành HCV đồng đội, trong khi Zhang Yihan, cũng 16 tuổi, góp mặt trong đội hình Trung Quốc bảo vệ thành công chức vô địch. Chiến thắng này giúp Trung Quốc kéo dài chuỗi HCV đồng đội nữ tại ASIAD lên 14 kỳ liên tiếp.

Nhưng có lẽ câu chuyện đặc biệt nhất về tuổi tác tại ASIAD 2026 lại nằm ngoài những môn thể thao truyền thống. Yuki Kurihara, 11 tuổi, là VĐV nhỏ tuổi nhất Đại hội. Cậu bé Nhật Bản tranh tài ở nội dung Puyo Puyo Champions của eSports và cũng là VĐV trẻ nhất trong lịch sử đoàn thể thao Nhật Bản dự ASIAD.

Game thủ 11 tuổi Kurihara nhỏ nhưng "có võ". Ảnh: Japan News

Ngày 24/9, Kurihara toàn thắng cả 4 trận vòng bảng để đứng đầu bảng A. Ở trận cuối, cậu bé 11 tuổi đánh bại Yu Wing Lim, tuyển thủ Hồng Kông (Trung Quốc) 28 tuổi, với tỷ số 3-0. Kurihara sẽ bước vào vòng tranh huy chương ngày 26/9. Nếu duy trì được phong độ hiện tại, rất có thể cậu sẽ trở thành VĐV trẻ nhất từng đứng trên bục nhận huy chương tại một kỳ ASIAD. Kỷ lục hiện thuộc về VĐV trượt ván Indonesia Bunga Nyimas, người giành HCĐ tại ASIAD 2018 khi 12 tuổi.

Từ kỷ lục thế giới của Shin Ohashi đến màn trình diễn của Yumeki Kojima, Yu Zidi hay câu chuyện đặc biệt của Yuki Kurihara, ASIAD 2026 đang có không ít câu chuyện đáng chú ý gắn với những VĐV còn đang ở tuổi ngồi trên ghế nhà trường. Và khi Á vận hội vẫn còn những ngày tranh tài phía trước, chúng ta có quyền chờ đợi thêm những cột mốc mới được xác lập bởi những kỷ lục gia mà ước mơ lớn nhất sau khi đoạt HCV chỉ đơn giản là… mua một “món đồ gì đó lấp lánh”.

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