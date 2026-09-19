ASIAD 2026: Nhật Bản không xây làng vận động viên, đưa 4.000 người lên tàu du lịch

Tàu du lịch Costa Serena của Ý có sức chứa khoảng 4.000 người đã cập cảng Nagoya sáng 15/9 để phục vụ cho ASIAD 2026.

ASIAD 2026: Không xây mới để tránh công trình chỉ phục vụ một kỳ

ASIAD 2026 khai mạc ngày 19/9 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản. Đại hội có hơn 11.000 vận động viên và khoảng 6.000 quan chức đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điểm khác biệt của ASIAD 2026 là Nhật Bản không xây một làng vận động viên tập trung.

Theo Hội đồng Olympic châu Á, thay vì xây mới, Ban tổ chức sử dụng hệ thống khách sạn hiện có, các khu lưu trú tạm thời và tàu du lịch Costa Serena để đáp ứng nhu cầu chỗ ở.

Tổng thư ký Hội đồng Olympic châu Á Husain Al-Musallam cho biết phương án xây một làng vận động viên riêng sẽ kéo theo chi phí lớn và đặt ra bài toán sử dụng công trình sau khi đại hội kết thúc. Theo ông, một làng vận động viên được xây dựng cho ASIAD có thể trở thành một công trình khó khai thác hiệu quả sau sự kiện.

Vì vậy, Aichi-Nagoya chọn phương án không xây mới mà tận dụng những hình thức lưu trú có sẵn hoặc có thể đưa đến rồi rời đi sau đại hội.

Đây cũng là lý do Costa Serena trở thành một trong những hình ảnh đặc biệt nhất của ASIAD 2026.

4.000 người sống trên tàu du lịch

Con tàu Costa Serena dài khoảng 290 m, có 1.500 cabin và sức chứa khoảng 3.780 hành khách. Trong thời gian đại hội, tàu được sử dụng như một "làng vận động viên nổi", phục vụ tối đa khoảng 4.000 vận động viên và thành viên đoàn cùng lúc.

Các vận động viên bắt đầu lên tàu từ ngày 16/9. Costa Serena sẽ neo tại cảng Nagoya đến ngày 6/10 với tổng 22 ngày phục vụ ASIAD 2026.

Ngoài những người được bố trí ở trên Costa Serena, khoảng 2.000 vận động viên và thành viên đoàn được ban tổ chức sắp xếp chỗ nghỉ tại các khu lưu trú dạng container ở khu vực cảng; những người còn lại được phân bổ tại khách sạn và các cơ sở lưu trú khác.

Ban tổ chức Aichi-Nagoya gọi Costa Serena là một “ship hotel”, tức khách sạn trên tàu và cho rằng mô hình này có thể được sử dụng cho các sự kiện lớn khi cần bổ sung chỗ ở mà không phải xây dựng công trình mới.

Việc không xây làng vận động viên không có nghĩa ASIAD 2026 thiếu một hệ thống lưu trú tập trung. Nhật Bản đang chia nhu cầu chỗ ở thành nhiều phần, trong đó Costa Serena đảm nhận khoảng 4.000 người, các khu lưu trú tạm thời và khách sạn tiếp nhận số còn lại.

Đến trước ngày khai mạc, tổng số vận động viên và thành viên đoàn đăng ký tham dự ASIAD 2026 được ghi nhận khoảng 17.000 người, cao hơn năng lực lưu trú 15.000 người mà Ban tổ chức dự kiến trong hợp đồng đăng cai.