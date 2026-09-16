ASIAD 2026: Nhà container tại Garden Pier đón gần 2.000 VĐV

Khu nhà container tại Garden Pier, một trong những địa điểm lưu trú dành cho các đoàn tham dự ASIAD 2026

Khu lưu trú tại Garden Pier được bố trí khoảng 200 căn nhà container lắp ghép, mỗi căn rộng khoảng 70m² và có thể phục vụ tối đa 6 người.

Không gian bên trong sử dụng nhiều vật liệu gỗ, có cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên cùng các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt như điều hòa, tủ lạnh, ti vi, khu bếp nhỏ, phòng tắm và nhà vệ sinh riêng.

Một số căn được thiết kế phù hợp với người khuyết tật, với lối dốc dành cho xe lăn, giường có độ cao thuận tiện và khu vệ sinh rộng hơn. Hệ thống cách nhiệt cũng được chú trọng nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt trong thời tiết còn khá nóng tại Nagoya vào tháng 9.

Cùng với nơi ở, Athletes’ Plaza Dining Hall là khu vực phục vụ ăn uống chính. Nhà ăn có khoảng 400 chỗ ngồi, hoạt động từ 5h00 sáng đến 1h00 sáng hôm sau. Thực đơn mỗi ngày gồm khoảng 35 món, kết hợp các món ăn quốc tế với đặc sản địa phương như cánh gà tebasaki hay mì kishimen.

Đáng chú ý, nhà ăn có các lựa chọn thực phẩm theo tiêu chuẩn Halal nhằm đáp ứng nhu cầu của các VĐV Hồi giáo. Các lựa chọn ăn uống đa dạng cũng được bố trí để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của các đoàn thể thao.

Việc sử dụng nhà container là một phần trong phương án tổ chức ASIAD 20 theo hướng tiết kiệm và bền vững. Thay vì xây dựng một Làng VĐV tập trung cố định, ban tổ chức lựa chọn phương án lưu trú phân tán, kết hợp nhà container, du thuyền và khách sạn.

Sau ASIAD và Asian Para Games, các căn nhà này được định hướng tái sử dụng, trong đó có thể phục vụ nhu cầu lưu trú tạm thời khi xảy ra thiên tai tại Nhật Bản.

Mô hình mới cũng đặt ra một số vấn đề trong quá trình sử dụng. Với những VĐV có chiều cao lớn, chiều dài giường khoảng 1,95m và việc nhiều người cùng sinh hoạt trong một căn có thể gây bất tiện.

Tuy nhiên, thiết kế gọn, trang bị các tiện nghi thiết yếu và khả năng tái sử dụng là những đặc điểm của phương án lưu trú này.

Không chỉ bố trí chỗ ở cho VĐV, văn phòng của các đoàn thể thao tham dự Đại hội cũng được đặt tại khu vực Garden Pier, tạo thuận lợi cho công tác điều hành và hỗ trợ thành viên.

Các căn nhà container được bố trí lối đi thuận tiện, phục vụ nhu cầu lưu trú tại ASIAD 2026

Đối với Đoàn Thể thao Việt Nam, việc lưu trú cũng được bố trí tùy theo môn thi đấu và địa điểm tổ chức. Theo phương án của Ban tổ chức, 9 đội tuyển Việt Nam gồm bắn cung, MMA, thể dục dụng cụ, judo, rowing, cầu mây, cử tạ, vật và wushu được bố trí lưu trú trên du thuyền Costa Serena.

Không có một Làng VĐV tập trung như nhiều kỳ ASIAD trước, nhưng Garden Pier vẫn tạo ra một không gian sinh hoạt chung cho các thành viên của nhiều đoàn thể thao.

Những căn nhà container vì thế trở thành một trong những hình ảnh đặc biệt của ASIAD 20, phản ánh phương án của nước chủ nhà nhằm bảo đảm điều kiện lưu trú, đồng thời kiểm soát chi phí và hướng tới khả năng tái sử dụng cơ sở vật chất sau Đại hội.