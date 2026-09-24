ASIAD 2026: Ngày thi đấu thứ 5 - Hàng loạt chung kết chờ Thể thao Việt Nam bứt phá

Rowing, Wushu, Bắn súng, Cử tạ, Thể dục dụng cụ và Điền kinh là những môn đáng chú ý, trong đó nhiều VĐV Việt Nam sẽ bước vào các nội dung tranh huy chương.

Võ sĩ Dương Thúy Vi (phải) của Việt Nam giành Huy chương Đồng, Yao Yang (giữa) của Trung Quốc giành Huy chương Vàng và Kida Nanoha của Nhật Bản giành Huy chương Bạc ở nội dung kép kiếm thuật - thương thuật nữ tại ASIAD 20, Nagoya, Nhật Bản ngày 23/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Rowing là một trong những môn có mật độ thi đấu dày nhất của đoàn Việt Nam trong ngày 24/9. Ngay từ buổi sáng, Hồ Thị Duy tranh tài ở chung kết A Thuyền đơn nữ hạng nhẹ, trong khi Trần Thị Thu Hằng và Lường Thị Thảo góp mặt ở chung kết A Thuyền đôi nữ hạng nhẹ. Ngoài hai nội dung trên, các tay chèo Việt Nam còn thi đấu ở các nội dung chung kết A Thuyền 4 nữ hai mái chèo, Thuyền 4 nữ một mái chèo, Thuyền đôi nữ hai mái chèo, Thuyền đôi nữ một mái chèo và Thuyền 4 nam.

Việc góp mặt ở hàng loạt chung kết giúp Rowing trở thành một trong những tâm điểm của đoàn Thể thao Việt Nam trong buổi sáng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội tranh chấp thứ hạng cao.

Ở môn Wushu, Đinh Văn Tâm bước vào chung kết Sanda 56kg nam, chạm trán một võ sĩ Trung Quốc. Đây là một trong những trận đấu đáng chú ý của buổi sáng 24/9. Sau thành công của Karate trong ngày thi đấu trước, Wushu tiếp tục được kỳ vọng mang về thêm thành tích cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Xạ thủ nữ Việt Nam thực hiện bài thi ở nội dung súng ngắn cá nhân nữ, ngày 23/9. Ảnh: TTXVN phát

Ở môn Bắn súng, Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành tranh tài ở vòng loại 10m Súng ngắn hơi nam. Nếu giành quyền đi tiếp, các xạ thủ Việt Nam sẽ bước vào chung kết trong buổi chiều 24/9. Đây là nội dung được chờ đợi khi Bắn súng Việt Nam đã có HCĐ ở 10m súng ngắn hơi nữ trong ngày thi đấu trước.

Cử tạ cũng có hai nội dung chung kết đáng chú ý. Võ sĩ K' Dương tranh tài ở chung kết 60kg nam, trong khi Trần Minh Trí thi đấu chung kết 65kg nam. Đây là những nội dung có khả năng tạo thêm điểm nhấn cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày.

Ở Thể dục dụng cụ, Nguyễn Thị Quỳnh Như bước vào chung kết Nhảy chống nữ. Các VĐV Đặng Ngọc Xuân Thiện và Nguyễn Văn Khánh Phong lần lượt tranh tài ở chung kết Ngựa vòng nam và Vòng treo nam.

“Đường đua xanh” tiếp tục có sự góp mặt của nhiều VĐV Việt Nam. Nguyễn Thúy Hiền thi 50m tự do nữ, Dương Văn Hoàng Quy tranh tài ở 50m nam bơi bướm, Phạm Thanh Bảo thi 200m nam bơi ếch, trong khi Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc cùng tham dự 800m tự do nam. Các nội dung chung kết môn Bơi diễn ra vào buổi chiều cùng ngày, mở ra cơ hội để các “kình ngư” Việt Nam cạnh tranh thứ hạng cao.

Tại môn Canoeing, Diệp Thị Hương tranh tài ở chung kết Canoe đơn nữ C1 200m, trong khi các VĐV Việt Nam tiếp tục góp mặt ở Kayak đôi nữ K2 500m và một số nội dung vòng loại diễn ra trong buổi chiều.

Điền kinh sẽ là một trong những tâm điểm của buổi chiều và tối 24/9. Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường tranh tài ở chung kết Nhảy ba bước nữ. Đáng chú ý nhất là cuộc đua 10.000m nữ, nơi Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết cùng xuất trận. Đây là một trong những nội dung được chờ đợi nhất của Điền kinh Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức thứ 5 của ASIAD 2026. Ngoài ra, các VĐV Việt Nam còn tham gia chung kết 4x400m Hỗn hợp nam nữ.

Ở môn Boxing, võ sĩ Hoàng Ngọc Mai thi đấu vòng loại 65kg nữ. Trong khi đó, đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết Esports.

Ngay từ đầu ngày, Bóng chuyền bãi biển cũng có trận đấu vòng bảng giữa Việt Nam 1 và Trung Quốc.

Với hàng loạt chung kết trải rộng từ Rowing, Wushu, Cử tạ, Bắn súng đến Thể dục dụng cụ và Điền kinh, ngày 24/9 được kỳ vọng tiếp tục là một ngày thi đấu sôi động và thành công của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, sau khi đội tuyển Karate đã mở màn HCV cho Việt Nam tại kỳ Đại hội năm nay.