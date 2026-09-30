ASIAD 2026 ngày thi đấu 30/9: Hy vọng 'vàng' đến từ boxing, bắn súng và cầu mây

Điểm sáng cầu mây và nốt trầm điền kinh

Khép lại ngày thi đấu 29/9, điểm sáng rực rỡ nhất của Thể thao Việt Nam chính là màn trình diễn áp đảo của đội tuyển cầu mây ở nội dung đôi nữ. Bộ ba Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên (gồm 1 cầu thủ dự bị) đã thi đấu xuất sắc trong trận chung kết, đánh bại cặp VĐV Philippines với tỷ số 2-0 (15-8, 15-4).

Tấm huy chương vàng (HCV) quý giá này giúp Việt Nam vươn lên vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp với tổng cộng 2 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam lần đầu tiên vô địch ASIAD sau 20 năm chờ đợi. Ảnh: Cục TDTTVN

Song song đó, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (Esports) cũng tạo dấu ấn khi toàn thắng 3 trận vòng bảng trước Ả Rập Xê Út, Malaysia và UAE để giành vé vào bán kết, chắc chắn mang về thêm một tấm huy chương.

Dù vậy, ngày thi đấu 29/9 cũng để lại nhiều tiếc nuối ở môn điền kinh. Tại chung kết nhảy cao nữ, Dương Thị Thảo dừng bước sau khi vượt qua mức xà 1,80 m. Ở cự ly tiếp sức 4x400m nữ, các chân chạy Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Hoàng Thị Minh Hạnh cán đích ở vị trí thứ 5 với thời gian 3 phút 32 giây 28.

Đáng tiếc nhất là ở chung kết 4x400m nam, sự cố Vũ Ngọc Khánh làm rơi gậy ở lượt chạy thứ hai khiến đội tuyển Việt Nam đánh mất nhịp độ và về đích ở vị trí thứ 8 (3 phút 35 giây 71).

Hy vọng "vàng" từ boxing, võ thuật, cầu mây và bắn súng

Bước sang ngày 30/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 6 môn, trong đó boxing là tâm điểm hứa hẹn bứt phá huy chương. Hai nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh sẽ bước vào hai trận bán kết quan trọng.

Lúc 11h15, Nguyễn Thị Tâm đọ sức với Alua Balkibekova (Kazakhstan) ở hạng cân 51kg nữ. Đến 12h00, Lưu Diễm Quỳnh đối đầu võ sĩ Bao Ziyi (Trung Quốc) ở hạng cân 75kg nữ. Đã chắc chắn sở hữu HCĐ, cả hai tay đấm Việt Nam đều quyết tâm thi đấu vượt ngưỡng để giành quyền vào trận chung kết.

Lưu Diễm Quỳnh (áo xanh) từng giành huy chương đồng tại ASIAD 2022, sẽ sớm trở thành võ sĩ boxing đầu tiên của Việt Nam giành huy chương tại hai kỳ ASIAD liên tiếp. Ảnh: Cục TDTTVN

Cùng ngày, các nội dung võ thuật và bắn súng cũng xuất trận. Môn judo có sự góp mặt của Hà Ngọc Chi (hạng 48kg nữ) và Lâm Thị Ngân Hà (hạng 52kg nữ) thi đấu vòng loại từ 09h00, hướng tới vòng bán kết và chung kết vào buổi chiều. Ở môn vật, Đặng Thị Linh tranh tài nội dung vật tự do nữ 68kg từ 08h30.

Đội tuyển bắn súng với bộ ba Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành bước vào vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam lúc 07h40. Ngoài ra, cầu mây tiếp tục thi đấu vòng bảng nội dung Quadrant (đồng đội 4 người) nam và nữ, trong khi môn golf khởi tranh vòng 1 cá nhân từ 04h30 sáng.

LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 30/9

(Khung giờ đã quy đổi sang giờ Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát sóng trực tiếp nhiều nội dung thi đấu trên VTV6, VTV7, VTVgo)

TOP 24 BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG ASIAD 2026