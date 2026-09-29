ASIAD 2026 ngày thi đấu 29/9: Chờ cầu mây và điền kinh mang 'vàng' về cho đoàn Việt Nam

Cầu mây "giải khát", boxing mở ra hy vọng

Ngày thi đấu hôm qua 28/9, đoàn Việt Nam đã phần nào giải cơn khát huy chương sau hai ngày liên tiếp trắng tay. Điểm sáng lớn nhất thuộc về môn cầu mây. Ở nội dung regu 3 nam, bộ ba Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh dù dừng bước trước đối thủ mạnh Thái Lan 0-2 ở bán kết nhưng đã mang về tấm HCĐ quý giá.

Thậm chí ấn tượng hơn, đôi nữ Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly đã xuất sắc đánh bại Hàn Quốc 2-0 (15-6, 15-13) ở bán kết để đi thẳng vào trận chung kết.

Đội nữ cầu mây Việt Nam sẽ thi đấu chung kết sáng 29/9. Ảnh: Cục TDTTVN

Lĩnh vực đối kháng cũng ghi nhận tín hiệu tích cực từ môn boxing. Nguyễn Thị Tâm (hạng 51kg nữ) vượt qua Bak Chorong (Hàn Quốc) 5-0 và Lưu Diễm Quỳnh (hạng 75kg nữ) thắng Khoshkhabar Parmida (Iran) 5-0 tại tứ kết, chính thức tiến vào bán kết và cầm chắc trong tay ít nhất 2 tấm HCĐ.

Ở môn điền kinh, bộ tứ 4x400m tiếp sức nam (Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh, Trần Đình Sơn, Lê Ngọc Phúc) đạt thành tích 3 phút 04 giây 17, cán đích thứ hai vòng loại để giành vé dự trận chung kết.

Dù vậy, ngày 28/9 vẫn để lại những tiếc nuối. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh ngậm ngùi xếp thứ 4 ở chung kết 25m súng ngắn nữ khi kém đối thủ giành HCĐ đúng 1 điểm. Đội tuyển bóng chuyền nam dừng bước sau trận thua 0-3 trước Qatar.

Bảng tổng sắp tính đến hết ngày 28/9 ghi nhận Việt Nam đứng thứ 21 với 1 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ.

Cầu mây và điền kinh sẵn sàng “săn vàng”

Bước sang ngày 29/9, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào sàn thi đấu cầu mây vào lúc 07h00. Đội tuyển đôi nữ Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết nghẹt thở gặp Philippines. Đây được đánh giá là cơ hội vàng để cầu mây nữ Việt Nam mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn thể thao nước nhà tại kỳ Đại hội lần này.

Đến buổi chiều và tối, tâm điểm sẽ chuyển sang đường chạy điền kinh. Lúc 17h05, Dương Thị Thảo tranh tài chung kết nhảy cao nữ. Tiếp đó là hai trận chung kết tiếp sức căng thẳng: cự ly 4x400m nữ lúc 19h05 với sự góp mặt của Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Lê Thị Tuyết Mai; và cự ly 4x400m nam lúc 19h17 với bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn.

Đội hình tiếp sức 4x400m nam giành vé vào chung kết. Ảnh: Cục TDTTVN

Bên cạnh hai môn mũi nhọn, ngày thi đấu 29/9 còn chứng kiến nhiều cuộc tranh tài đáng chú ý khác: Kurash thi đấu vòng loại và chung kết hạng +87kg nữ (Trần Thị Thanh Thủy, Dương Thanh Thanh) từ 07h30; bắn súng thi đấu 25m súng ngắn bắn nhanh nam; bắn cung bước vào các vòng loại 1/24 và 1/16; trong khi tuyển bóng chuyền nam đánh trận thủ tục gặp Hong Kong (Trung Quốc) lúc 08h00.

LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 29/9

(Khung giờ đã quy đổi sang giờ Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát sóng trực tiếp nhiều nội dung thi đấu trên VTV6, VTV7, VTVgo)

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