ASIAD 2026 ngày thi đấu 27/9: Niềm hy vọng điền kinh và nỗ lực cải thiện thành tích

Một ngày "trắng" huy chương của đoàn Việt Nam

Ngày thi đấu hôm qua 26/9 khép lại, đoàn Thể thao Việt Nam không bổ sung thêm tấm huy chương nào vào bảng thành tích.

Trên thảm cầu lông, Nguyễn Thùy Linh bước vào trận đấu vòng 1/8 chạm trán tay vợt hạng 4 thế giới Chen Yu Fei (Trung Quốc). Dù để thua ở set đầu, tay vợt số một Việt Nam đã thi đấu bùng nổ để thắng nghẹt thở 24-22 ở set hai, trước khi dừng bước đầy tiếc nuối sau 3 set đấu.

Cùng ở môn cầu lông, Nguyễn Hải Đăng cũng khép lại hành trình ở vòng 1/8 đơn nam trước đương kim vô địch thế giới Kunlavut Vitidsarn.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã phải dừng bước ở ASIAD 2026. Ảnh: Cục TDTTVN

Điểm sáng lớn nhất trong ngày đến từ đường chạy điền kinh và môn đua thuyền canoeing. Ở bán kết 200m nữ, chân chạy Lê Thị Cẩm Tú xuất sắc về nhất lượt chạy của mình với thông số 23 giây 38 (thành tích tốt nhất mùa giải - SB), qua đó giành vé thẳng vào chung kết.

Ở môn canoeing, tay chèo Vũ Lê Thiên Hải thi đấu ấn tượng khi về nhất bán kết nội dung kayak đơn nam (K1) 500m với thời gian 1 phút 48 giây 408 để góp mặt tại lượt đua chung kết. Ở nội dung nhảy ba bước nam, Hồ Trọng Mạnh Hùng xếp hạng 8 chung cuộc với thành tích 15,82m.

Tính đến hết ngày 26/9, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn chỉ dừng lại với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ.

Tâm điểm điền kinh và hy vọng bứt phá

Bước sang ngày thi đấu 27/9, lịch trình của đoàn Việt Nam vẫn diễn ra dày đặc từ sáng đến chiều tối ở các môn bắn cung, bắn súng, kurash, đấu kiếm, cầu mây, bóng chuyền và điền kinh.

Tâm điểm của ngày thi đấu dồn về khung giờ muộn của môn điền kinh vào buổi chiều muộn khi Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng bước vào tranh tài ở chung kết nhảy xa nữ.

Lê Thị Cẩm Tú xuất trận ở chung kết 200m nữ tại ASIAD 2026 vào hôm nay 27/9. Ảnh: GI

Trong khi đó, Lê Thị Cẩm Tú xuất trận ở chung kết 200m nữ và đội tuyển điền kinh nữ (Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc) thi đấu vòng loại tiếp sức 4x100m nữ.

Bên cạnh điền kinh, môn võ Kurash mở ra cơ hội tranh huy chương trực tiếp. Hai võ sĩ Nguyễn Thị Hường và Phạm Nguyễn Hồng Mơ tham gia vòng loại hạng 57kg nữ từ 7h30 sáng, hướng tới loạt trận bán kết và chung kết diễn ra lúc 12h.

Cầu mây Việt Nam chính thức xuất trận sáng 27/9 tại ASIAD 20. Ảnh: Cục TDTTVN

Ở môn cầu mây – nơi chứa đựng nhiều hy vọng huy chương, các đội tuyển đôi nữ và đội tuyển 3 nam bước vào các trận vòng bảng quan trọng gặp Lào, Malaysia và Myanmar vào các khung giờ buổi sáng và trưa.

Ở môn Bắn súng, bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung tham gia vòng loại 25m súng ngắn nữ bài bắn chậm lúc 7h40 sáng.

Đội tuyển bóng chuyền nam trong nhà Việt Nam cũng chính thức đánh dấu sự trở lại Á vận hội bằng trận ra quân gặp Ấn Độ ở bảng D lúc 14h00.

LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 27/9

(Khung giờ đã quy đổi sang giờ Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát sóng trực tiếp nhiều nội dung thi đấu trên VTV6, VTV7, VTVgo)

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