ASIAD 2026: Ngày thi đấu 26/9 - Chờ thêm huy chương từ Canoeing và những cuộc đua đáng chú ý

VĐV Nguyễn Thị Hương (phải) và Diệp Thị Hương (thứ 2, phải) giành Huy chương Đồng, Sun Mengya (thứ 3, phải) và Ma Yanan (thứ 3, trái) của Trung Quốc giành Huy chương Vàng, Shohsanam Sherzodova (thứ 2, trái) và Nilufar Zokirova của Uzbekistan giành Huy chương Bạc nội dung Kayak đôi nữ 500m tại ASIAD 2026, Aichi, Nhật Bản ngày 25/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Canoeing là một trong những môn được kỳ vọng tạo dấu ấn cho thể thao Việt Nam trong ngày. Hoàng Thị Hường bước vào chung kết A Kayak đơn nữ K1 500m, trong khi Hiên Năm và Nguyễn Hồng Thái tranh tài tại chung kết A Canoe đôi hỗn hợp C2 500m. Trước đó, Vũ Lê Thiên Hải thi đấu bán kết Kayak đơn nam K1 500m, mở ra cơ hội tiếp tục tiến sâu ở nội dung này.

Cùng buổi sáng, các tay vợt Việt Nam đồng loạt tranh tài tại môn Cầu lông. Nguyễn Thùy Linh thi đấu vòng loại đơn nữ, trong khi Nguyễn Hải Đăng gặp đại diện Tajikistan ở đơn nam. Ở nội dung đôi nam, Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh bước vào vòng 1/8, gặp đôi VĐV Bangladesh.

Môn Bắn cung khởi tranh từ rất sớm với các lượt thi đấu xếp hạng. Ở Cung 1 dây nam, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Nguyễn Duy tranh tài; trong khi Lê Thùy Phương Nhi, Lê Phạm Ngọc Anh và Nguyễn Thị Thanh Thảo thi xếp hạng Cung 3 dây nữ. Buổi trưa, Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp và Hoàng Phương Thảo thi xếp hạng Cung 1 dây nữ, còn Đặng Công Đức, Trần Xuân Hưởng và Nguyễn Văn Đầy tranh tài ở Cung 3 dây nam.

Ở môn Bắn súng, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My thi vòng loại 50m súng trường 3 tư thế nữ.

Đấu kiếm cũng bắt đầu từ buổi sáng với trận đấu vòng 1/8 nội dung Đồng đội nam kiếm chém, nơi Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi và Lê Văn Bang đối đầu các kiếm thủ Uzbekistan. Trong khi đó, Hà Thị Linh thi đấu vòng loại hạng 60kg nữ môn Boxing, cũng trước một đối thủ Uzbekistan.

Buổi chiều, đội tuyển Bóng ném nữ Việt Nam gặp Hàn Quốc ở vòng loại tại ENTRIO.

Tâm điểm của buổi tối là sân điền kinh ở Nagoya. Lê Thị Cẩm Tú thi đấu bán kết 200m nữ, trước khi Hồ Trọng Mạnh Hùng tranh tài tại chung kết nhảy 3 bước nam, khép lại chương trình thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 26/9.

Với hai nội dung chung kết ở Canoeing cùng các cuộc tranh tài quan trọng tại Điền kinh và những môn Olympic khác, ngày 26/9 tiếp tục là ngày thi đấu đáng chú ý của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Tính đến thời điểm hiện tại, Thể thao Việt Nam có 18 huy chương, gồm 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, tạm xếp thứ 21 toàn đoàn.