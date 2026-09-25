ASIAD 2026 ngày thi đấu 25/9: Tâm điểm dồn về hai trận 'đại chiến' tứ kết bóng đá

Bên cạnh kỳ vọng tạo nên bất ngờ ở bộ môn "thể thao vua", người hâm mộ nước nhà còn đặt niềm tin lớn vào kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở cự ly sở trường 400m tự do nam cùng nỗ lực bứt phá của tuyển thủ Hoàng Thanh Giang trong ngày thi đấu quyết định ở 7 môn phối hợp điền kinh.

“Cơn mưa” huy chương đồng

Ngày thi đấu 24/9 đã khép lại với một loạt huy chương của các vận động viên Việt Nam, song màu sắc huy chương vàng (HCV) vẫn chưa xuất hiện. Điểm sáng nổi bật nhất gọi tên võ sĩ Đinh Văn Tâm khi anh mang về tấm huy chương bạc (HCB) môn tán thủ Wushu hạng cân 56kg nam (nội dung tán thủ) – tấm HCB đầu tiên của đoàn Việt Nam tại Á Vận hội năm nay.

Võ sĩ Đinh Văn Tâm đã mang về tấm huy chương bạc đầu tiên cho Thể thao Việt Nam ở nội dung Tán thủ 56kg nam môn Wushu. Ảnh: FB/Cục TDTTVN

Ngoài ra, trên đường chạy điền kinh, tổ tiếp sức 4x400m hỗn hợp gồm Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc đã thi đấu kiên cường để giành HCĐ với thành tích 3 phút 14 giây 54.

Dẫu vậy, đoàn Việt Nam vẫn chứng kiến cột mốc lịch sử ở bộ môn eSports khi đội tuyển NARAKA: Bladepoint xuất sắc đoạt tấm HCĐ đầu tiên cho thể thao điện tử Việt Nam qua các kỳ Á vận hội. Ở môn cử tạ, đô cử Trần Minh Trí cũng giành HCĐ hạng 65kg nam với tổng cử 309kg (cử giật 139kg, cử đẩy 170kg).

Đô cử Trần Minh Trí giành HCĐ hạng 65kg nam. Ảnh: Cục TDTTVN

Đội tuyển Rowing tiếp tục khẳng định vị thế khi đóng góp thêm 3 tấm HCĐ ở các nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo (Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông), thuyền bốn nam (Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú) và thuyền đôi nữ hai mái chèo.

Điểm nóng tứ kết bóng đá và những niềm hy vọng

Bước sang ngày 25/9, tâm điểm chú ý của người hâm mộ cả nước dồn về hai trận tứ kết bóng đá mang tính chất "sinh tử".

Đầu tiên là trận tứ kết bóng đá nữ (13h) khi đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận tứ kết gặp thử thách cực lớn mang tên tuyển nữ Trung Quốc trên sân Nagai (Osaka).

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam đối đầu với Trung Quốc trong trận tứ kết ASIAD 2026 vào 13h ngày 25/9. Ảnh: LĐBĐVN

U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Thử thách lớn ở tứ kết ASIAD 2026

Chỉ ít giờ sau đó,đội tuyển nam U23 Việt Nam chạm trán U23 Hàn Quốc trên sân Paloma Mizuho (Nagoya). Dù đối thủ sở hữu lực lượng vượt trội, tâm lý thoải mái cùng thể thức loại trực tiếp sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hướng tới bất ngờ.

Trong khi đó, mở màn buổi sáng của đoàn Việt Nam là môn cầu lông (7h30) với Nguyễn Hải Đăng ở vòng loại đơn nam cùng các trận đấu đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Tiếp đó, môn bắn súng khởi tranh vòng loại súng ngắn hỗn hợp nam nữ với bộ đôi Phạm Quang Huy - Trịnh Thu Vinh (7h45), hướng tới chung kết vào lúc 10h.

Ở môn bơi, một loạt kình ngư như Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Huy Hoàng thi đấu vòng loại buổi sáng nhằm cạnh tranh vé vào các loạt chung kết diễn ra liên tục từ 15h đến 16h17. Bên cạnh đó, chương trình buổi sáng còn có sự xuất hiện của điền kinh (Hoàng Thanh Giang, Tạ Ngọc Tưởng), đấu kiếm, boxing và bóng ném nữ (gặp Uzbekistan lúc 10h30).

Những hy vọng huy chương của Việt Nam tập trung vào các nội dung chung kết quan trọng: canoeing K4 500m nữ lúc 9h40, cử tạ với Quàng Thị Tâm ở hạng 57kg nữ lúc 11h30, và thể dục dụng cụ với Trịnh Hải Khang ở nội dung nhảy chống nam lúc 13h.

LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 25/9

(Khung giờ đã quy đổi sang giờ Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát sóng trực tiếp nhiều nội dung thi đấu trên VTV6, VTV7, VTVgo)

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